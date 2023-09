KLM plaatst opnieuw grote bestelling bij Airbus

De knoop is doorgehakt: de Air France KLM-Group plaatst een bestelling bij Airbus voor vijftig A350’s, met opties voor nog eens veertig exemplaren. De vliegtuigen moeten vanaf 2026 tot en met 2030 worden geleverd.

De bestelling betreft zowel de A350-900 als de langere A350-1000. De vijftig toestellen worden verdeeld tussen de maatschappijen op basis van toekomstige marktontwikkelingen en regelgeving. De A350 zal bij beide airlines oudere vliegtuigen vervangen, zoals de Boeing 777-200ER, Airbus A330-200 en A330-300.

Marjan Rintel, KLM-CEO, over de bestelling: ‘We kunnen met de A350’s onze vloot aanzienlijker schoner, stiller en zuiniger maken. Dat is belangrijk, omdat we met elkaar voor de grote opgave staan om verder te verduurzamen. Verder kunnen we onze passagiers richting intercontinentale bestemmingen meer service en comfort bieden.’ Met deze bestelling wordt Air France-KLM tevens ‘s werelds grootste A350-gebruiker.

KLM en Air France Airbus A350 © Airbus

Eerdere bestelling

In het verleden was er al eens eerder sprake van dat KLM Airbus A350’s aan haar vloot wilde toevoegen. In 2011 plaatste Air France-KLM voor het eerst een grote bestelling voor de A350. In 2017 werd besloten dat zeven van deze toestellen naar KLM zouden gaan. Volgens de planning zouden de machines dan in 2020 worden geleverd. In 2019 werd er toch voor gekozen om de vloot van KLM aan te vullen met extra 787’s in plaats van A350’s. Afgelopen januari maakte Martinair, onderdeel van de KLM Groep, bekend een order voor vier nieuwe Airbus A350F-vrachttoestellen te hebben geplaatst.

Duurzamer en stiller

De nieuwe Airbus A350 geldt als een aanzienlijke stap in het bereiken van een schonere en stillere vloot: het toestel heeft tot 40 procent minder geluid en 25 procent minder brandstofverbruik dan een vergelijkbaar oudere generatie vliegtuig. De romp van het vliegtuig bestaat grotendeels uit sterke, lichtgewicht materialen (composiet en titanium), waardoor het langere afstanden kan overbruggen met minder brandstof. Samen met het gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF) en verdere operationele innovatie en efficiëntie, gaat deze aankoop een grote bijdrage leveren aan schoner, stiller en zuiniger vliegen. De Airbus A350 draagt verder bij aan de doelstellingen voor klantervaring, comfort en efficiency.

Airbus-maatschappij

KLM, ooit een echte Douglas-maatschappij en nu nog vooral een Boeing-maatschappij, verandert met de komst van de A350’s en de al reeds in bestelling zijnde circa vijftig toestellen uit de A320neo-familie, steeds meer in een Airbus-maatschappij. Enkele jaren geleden ging de belangstelling nog uit naar een widebody-vloot met alleen 787’s en 777’s. De meningen over de Boeing 787 en de Airbus A350 waren ook zeker niet eensluidend.