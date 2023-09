Londen Gatwick geveld door corona

De Londense luchthaven Gatwick bij Londen annuleert deze week 164 vluchten vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders. Een op de drie luchtverkeersleiders is ziek thuis, voornamelijk vanwege coronabesmettingen.

Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. Dit leidt nu ook tot problemen in de luchtvaartwereld. Tot komende zondag is het aantal vliegtuigen dat per dag mag opstijgen of landen op Gatwick -nabij Londen- beperkt tot 800. De directeur van de luchthaven zegt dat het een lastige beslissing was, maar dat dit zal resulteren in een betrouwbaarder vluchtschema. ‘Hierdoor krijgen onze reizigers meer zekerheid dat hun vlucht niet op het laatste moment wordt geannuleerd.’ De dagelijkse limiet op vluchten blijft van kracht tot 1 oktober. Vrijdag wordt naar verwachting het zwaarst getroffen door de beperkingen, met 65 vluchten minder dan gepland. British Airways, easyJet en RyanAir zullen allemaal enkele vluchten moeten annuleren.

Op maandag werden al vijftig vluchten – voornamelijk met easyJet – van en naar Gatwick omgeleid of geannuleerd. Sommige passagiers kregen te maken met vertragingen van enkele uren of kwamen niet op hun beoogde bestemming. Naar schatting zou dit gaan om 8.000 passagiers.

Gatwick is na Heathrow de op een na grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk. Easyjet en British Airways vliegen dagelijks meerdere keren vanaf Schiphol naar Gatwick. Het is niet bekend of deze vluchten worden geannuleerd.