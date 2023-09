Schiphol krijgt vergunning voor 500.000 vluchten, hoogoplopende kritiek

Stikstofminister Van der Wal heeft Schiphol een natuurvergunning verleend. De luchthaven heeft hiermee ruimte om maximaal 500.000 vliegbewegingen op jaarbasis te verzorgen. Dit totdat er een definitief luchtvaartbesluit is.

Sinds oktober 2020 is de vergunningsaanvraag in behandeling. De afgelopen jaren leidde dit tot spanningen en onzekerheid. Zo heeft Schiphol, tot ongenoegen van een deel van de Haagse politiek, boeren uitgekocht om de noodzakelijke stikstofruimte te verkrijgen. Nu lijkt dit dossier echter afgerond te zijn. Alhoewel: het besluit een vergunning te verlenen rijmt niet met de gedwongen krimp die ook vanuit het kabinet komt. Demissionair minister Harbers besloot immers Schiphol van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen te laten krimpen. Het nieuwe besluit aangaande de natuurvergunning lijkt nu een steuntje in de rug voor Schiphol in de discussie rond de krimp.

Hoogoplopende kritiek

Ondanks dat de Tweede Kamer de natuurvergunning voor Schiphol ‘controversieel’ heeft geoormerkt en wilde overlaten aan het nieuwe kabinet, gebeurt dit nu toch. De minister geeft hiervoor aan dat de luchthaven geen vergunning kan worden geweigerd zolang aan de gestelde voorwaarden is voldaan. ‘Dat staat los van politieke afwegingen of politieke besluitvorming en betreft de uitvoering van staand beleid’, meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Schiphol voldoet sinds eind vorig jaar reeds aan de eisen voor een natuurvergunning. Hiervoor heeft de luchthaven onder andere boerderijen opgekocht voor stikstofruimte.

Anders dan de minister is een deel van politiek Den Haag nog niet van mening dat het een gelopen zaak is. Ook milieuorganisaties zijn er erg ontevreden over. De gecombineerde fractie van PvdA en GroenLinks vindt de verlening van de vergunning ten tijde van klimaatproblematiek een groot probleem. Een Kamerlid van de PvdA reageert bij de Telegraaf als volgt: ‘Terwijl de landbouw en mobiliteit allemaal hun eerlijke bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de stikstofcrisis, laat het kabinet het recht van de sterkste prevaleren.’

Milieuorganisaties en belangengroepen voor boeren zijn eveneens ontevreden. Zij reageren ontdaan op het bericht. ‘Het toont aan waar de prioriteiten van deze minister liggen’, stelt Agractie. ‘Dit is een gemiste kans voor de overheid om in te grijpen en natuur, omwonenden en klimaat te beschermen tegen de vervuiling van Schiphol’, stellen Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie en Natuur & Milieu.