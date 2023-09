Trump: ‘Boeing had naar mij moeten luisteren’

Trump nam geen blad voor de mond toen hij Boeing bekritiseerde over de fabricering van de ‘onaantrekkelijke’ 737 MAX. Zelf ziet hij liever dat een ander type wordt doorontwikkeld.

Donald Trump plaatste een post op Truth Social, zijn eigen sociale media platform, waarin hij aangeeft het niet eens te zijn met de keuze van Boeing om de 737 MAX 10 te produceren. ‘Ik adviseerde ‘bad maintenance Boeing’ de onaantrekkelijke, dikke en langzame 737 niet te verlengen om een ​​groter vliegtuig te krijgen, maar in plaats daarvan de snelle, mooie en strakke 757, de ‘Praying Mantis’, door te ontwikkelen’, aldus de voormalige president.

Volgens Trump is de Boeing 757 het favoriete vliegtuig van veel piloten. ‘Als ze jaren geleden naar mij hadden geluisterd hadden ze nooit de ramp gehad die bekend staat als de 737 MAX en de twee verschrikkelijke tragedies zouden nooit zijn gebeurd.’ Dat Trump zo enthousiast is over de ‘Praying Mantis’ komt niet als een verrassing. De oud-president beschikt namelijk sinds 2010 over een eigen 757, ook wel Trump Force One genaamd.

Relatie

De relatie tussen Boeing en Trump verslechterde de afgelopen jaren. Tijdens zijn presidentschap in 2019 nam hij het besluit de Boeing 737 MAX-vliegtuigen aan de grond te zetten na de dodelijke Lion Air– en Ethiopian Airlines-crashes. Normaal gesproken neemt de Federal Aviation Administration (FAA) dergelijke beslissingen. Eerder maakte David Calhoun, Boeing-CEO, bekend spijt te hebben van de met Trump gesloten Air Force One-deal.