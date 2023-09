Beschadigde 757 staat voorlopig aan de grond

Het lijkt erop dat de Boeing 757 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor, die vorige week in botsing kwam met een ander toestel, niet snel zal terugkeren in het luchtruim.

De 757 kwam ruim een week geleden op de luchthaven van Palma de Mallorca in botsing met een Boeing 737 van Air Europa. Beide vliegtuigen liepen schade op bij het incident, maar de 737 – registratie EC-MJU – vliegt inmiddels weer. Voorlopig is dat voor de Duitse D-ABOJ nog niet het geval, zo is inmiddels duidelijk. Het toestel staat nu acht dagen aan de grond, en er is nog geen zicht op wanneer het reparatieproces voltooid zal zijn.