F-35 voor Roemenië weer dichterbij

Roemenië zal naar alle waarschijnlijkheid 32 F-35-gevechtsvliegtuigen kopen van de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin. Met de deal zou zo’n 6,5 miljard Dollar gemoeid zijn.

Roemenië is serieus bezig de defensie-uitgaven op te schroeven. Als reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne heeft het lid van de Europese Unie en de NAVO de defensie-uitgaven verhoogd naar 2,5% van het bruto binnenlands product. Eerder voldeed het land al aan de norm van 2%. Roemenië deelt een grens van 650 kilometer met Oekraïne. Vorig jaar besloot Roemenië al 32 tweedehands F-16-gevechtsvliegtuigen van Noorwegen te kopen, als aanvulling op de 17 die sinds 2016 zijn aangeschaft van Portugal. Ook zal er in het land een regionaal trainingscentrum gevestigd worden voor F-16-piloten. Uiteindelijk zal dit beschikbaar voor NAVO-bondgenoten en partners, waaronder Oekraïne.

De aankoop van de F-35 werd goedgekeurd door de hoogste defensieraad van Roemenië in april en het ministerie heeft nu het parlement gevraagd in te stemmen met het begin van het aankoopproces later dit jaar. Naast de 32 genoemde toestellen zou Roemenië ook een optie bedongen hebben op een aanvullende 16 F-35’s.

Defensieminister Angel Tilvar zei dat de definitieve contracten waarschijnlijk pas volgend jaar worden ondertekend, en dat de eerste vliegtuigen niet voor 2030 zullen worden geleverd.