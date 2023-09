Ontwikkeling rond nieuwe Fokker op waterstof

Fokker Next Gen heeft besloten om samen te werken met Dassault Systèmes bij de ontwikkeling van een nieuwe Fokker 100 met waterstofaandrijving.

Het platform van Dassault Systèmes zal dienen als de basis voor de ontwikkeling van het vliegtuig dat wordt aangedreven door waterstof, waar Fokker Next Gen eerder dit jaar mee naar buiten kwam. Dit vliegtuig is bedoeld voor 120 tot 150 passagiers en heeft een bereik van 2.500 kilometer.

De waterstofvariant van de Fokker 100 is de meest recente poging van Fokker Next Gen om nieuw leven in te blazen in de regionale vliegtuigen van Fokker. Door te kiezen voor een duurzame aandrijving, hoopt het bedrijf meer dan 25 jaar na het faillissement van Fokker weer aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen in de markt.

Het bedrijf haalde tot nu toe 27,5 miljoen euro aan subsidies op in zowel de EU als Nederland. Zo haalde het vorig jaar een Europese subsidie binnen. Met behulp hiervan werkt Fokker Next Gen samen met fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce aan een vliegtuigmotor die kan draaien op waterstof. Fokker wil het waterstof-aangedreven vliegtuig in Nederland gaan produceren.

Het toestel moet in 2027 voor het eerst het luchtruim kiezen. Dit initiële ontwerp werkt het bedrijf vervolgens verder uit met Rolls-Royce en Fokker Services. Zowel Fokker Next Gen, Fokker Services als Fokker Techniek zijn onderdeel van Panta Holdings. Dat bedrijf was tot zijn overlijden in handen van investeerder Jaap Rosen Jacobson. Deze oprichter en CEO van Panta speelde onder andere een rol in de geschiedenis van de Vlaamse Luchtvaart Maatschappij (VLM).