Turbulentie-incident: Delta-crew wilde andere route, maar kreeg die niet

De bemanning van een Delta-vlucht die onlangs te maken kreeg met zware turbulentie, had na een weerswaarschuwing gevraagd om van koers te wijzigen. Dit verzoek werd echter afgewezen door de luchtverkeersleiding.

Het vliegtuig, een Airbus A350-900 met registratie N576DZ, werd eind augustus tijdens de nadering van bestemmingsluchthaven Atlanta zo zwaar getroffen door turbulentie dat zeventien mensen aan boord, waaronder twee bemanningsleden, gewond raakten. Twee passagiers raakten ernstig gewond, en in totaal belandden elf inzittenden in het ziekenhuis.

De Amerikaanse onderzoeksinstantie NTSB startte een onderzoek naar het incident. Uit een voorlopige rapportage blijkt nu dat de Delta-piloten na een melding van de weerradar om een wijziging van de geplande aanvliegroute had gevraagd. De luchtverkeersleider willigde het verzoek echter niet in en drong erop aan dat de crew de standaardroute voort zou zetten. Ondanks de weerswaarschuwing in de A350 waren er geen turbulentiemeldingen van vliegtuigen die voor het Delta-toestel vlogen. Uiteindelijk bleek de zware turbulentie slechts een paar seconden nodig te hebben om meer dan een tiental inzittenden in het ziekenhuis doen te belanden.