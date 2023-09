Gezagvoerder vlak voor landing bewusteloos

Een gezagvoerder van Austrian Airlines raakte tijdens de nadering van de luchthaven van Wenen bewusteloos. Het is dit jaar het derde incident waarbij de captain het bewustzijn verliest tijdens de vlucht.

De korte vlucht van Stuttgart naar Wenen werd uitgevoerd met een Airbus A320. Vlak voor de landing in Oostenrijk gaf de captain, die op dat moment het vliegtuig bestuurde, aan dat hij zich onwel voelde. Naarmate het toestel de luchthaven naderde werd de toestand van de gezagvoerder slechter en verloor hij het bewustzijn. De copiloot nam direct de besturing van het vliegtuig over en bereidde zich voor om de landing alleen uit te voeren.

Op het moment dat de First Officer het landingsgestel liet uitklappen kwam de gezagvoerder weer bij en kon hij enkele taken weer uitvoeren. De A320 landde veilig in Wenen. Austrian Airlines bevestigde het incident. ‘De copiloot heeft alle taken tot de landing alleen uitgevoerd. Op geen enkel moment was de veiligheid van de passagiers en bemanning in gevaar’, aldus een woordvoerster. Het is niet bekend waarom de captain zijn bewustzijn verloor.

Training

Het komt vaker voor dat een van de piloten het bewustzijn verliest tijdens de vlucht. Dergelijke incidenten maken deel uit van de training die elke vlieger moet volgen. Het kwam dit jaar al twee keer eerder voor dat een gezagvoerder tijdens de vlucht onwel werd. In het geval van een Eurowings Discover-vlucht in juli nam de pas aangestelde copiloot de controle over en landde het toestel in zijn eentje. Bij een eerder incident in maart kon een piloot die als passagier meereisde de First Officer te hulp schieten.