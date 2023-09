Luftwaffe zwaait eerste Airbus A340 uit

De Luftwaffe nam woensdag afscheid van een van haar twee Airbus A340’s. Een heel verdrietig afscheid is het niet. De Bundeswehr heeft namelijk een slechte ervaring met de toestellen.

Woensdag vertrok de eerste van twee A340’s vanaf de luchthaven van Keulen naar Washington-Dulles Airport in de Verenigde Staten. Van Washington vloog het toestel, registratie 16+02, naar Roswell Air Center. Op dat vliegveld worden vaak vliegtuigen opgeslagen, maar ook ontmanteld. Wat er precies met de Duitse A340 gaat gebeuren is niet bekend.

Het vertrek van de 16+02 was al enige tijd bekend. De andere A340, registratie 16+01, zou oorspronkelijk pas aan het einde van 2024 worden uitgefaseerd, waarna de machine nog zeventien maanden als reservetoestel moest dienen. In augustus besloot de Luftwaffe daarentegen beide machines per direct uit dienst te halen. Aanleiding hiervoor was een reeks incidenten waarbij Duitse politici meermaals hun reis niet konden voortzetten, of te laat kwamen op hun bestemming door technische mankementen.

Geschiedenis

De 16+02 begon haar carrière bij Lufthansa in 2000 als de D-AIFB. De A340 verliet de vloot na ruim negen dienstjaren en werd in 2011 aan de Luftwaffe geleverd. Samen met de 16+01 vervingen zij twee verouderde Airbus A310’s. De twee pechtoestellen worden nu vervangen door drie A350’s. Twee exemplaren zijn al operationeel, de derde wordt momenteel van interieur voorzien bij Lufthansa Technik in Hamburg.