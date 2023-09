Oud-gezagvoerder: ‘Niet eerste keer dat dit gebeurt’

Een ijsblok, vermoedelijk afkomstig van een vliegtuig dat bezig was met de nadering van Londen Heathrow, zorgde voor schade aan een huis in Banbury, een stad ten noorden van Londen.

‘Ik was in mijn kantoorkamer aan het werk en hoorde een luide knal’, vertelt de 45-jarige Carla George aan The Independent. In eerste instantie ging ze ervan uit dat enkele dozen bij haar op zolder waren omgevallen. Maar haar buurman bracht haar tot andere gedachten toen hij aanbelde met de mededeling dat er een gat bij haar in het dak zat. George ging op onderzoek uit en constateerde algauw dat ze naar de blauwe lucht kon kijken. Ook lag er een groot ijsblok op de vloer. ‘Ik zag overal ijs’, zegt ze. ‘Ik wist niet waar het vandaan kwam, het leek op iets uit een film.’ Ice 'from airplane' crashes through Banbury woman's roof https://t.co/UAyvJCfqSH pic.twitter.com/BDzU7rNaVA— OxTweets (@OxTweets) September 23, 2023

Soortgelijke incidenten

De gealarmeerde brandweer kwam poolshoogte nemen. Die vermoedde dat het ijsblok afkomstig was van een vliegtuig dat op weg was naar Londen Heathrow. ‘Er vliegen hier wel vliegtuigen over, maar ik heb die dag niets gehoord en mijn buurman ook niet, dus dat was echt verrassend’, zegt de gedupeerde. Een voormalig gezagvoerder zegt dat dit wel vaker gebeurt. De Civil Aviation Authority (CAA) vult aan dat zich jaarlijks 25 soortgelijke incidenten voordoen op de 2,5 miljoen vluchten. Mogelijk heeft zich water in het landingsgestel van het verzameld dat op een hoogte van elf kilometer is bevroren en eruit is gevallen toen het onderstel uitgeklapt werd, aldus de oud-gezagvoerder.

Volledige reparatie nodig

Het gat in het dak is tijdelijk overdekt met een stuk zeil . Een dag later kwamen verzekeraars langs om de balans op te maken. De schade is geschat op omgerekend circa 12.000 euro en volgens George volledig te verhalen op de verzekering.

In december 2021 barstte een cockpitraam van een Boeing 777 van British Airways toen deze machine door een stuk ijs van een passerend vliegtuig werd getroffen.