Pas geleverde A330neo beschadigd na botsing

Condor Airlines beschikt sinds begin september over negen A330neo-vliegtuigen. Het laatst geleverde exemplaar staat alweer aan de grond na een botsing met een vrachtlader.

Condor nam de A330neo, registratie D-ANRB, op 2 september in ontvangst. 25 dagen later staat de machine alweer kapot aan de grond op Frankfurt Airport. Tijdens het omdraaiproces werd de Airbus geramd door een highloader, een voertuig dat wordt gebruikt voor het laden en lossen van vrachtcontainers. Volgens ooggetuigen heeft het vliegtuig veel schade opgelopen. Er zou op de plaats van de botsing een gat in de romp zijn ontstaan.

Zowel op de grond als in het vliegtuig raakte niemand gewond. Op het moment van de botsing waren er geen passagiers aan boord. De A330neo is naar een opstelplaats gesleept waar die grondig wordt geïnspecteerd. Het is onduidelijk hoe lang de Airbus nog aan de grond blijft staan.

Pech

Het is niet de eerste keer dat een gloednieuwe A330neo van Condor beschadigd raakt bij een botsing. In december 2022 liep het allereerste exemplaar, de D-ANRA, forse schade op aan de rechtervleugel toen het toestel tijdens het slepen een gebouw raakte. Vier maanden later raakte het groen-wit gestreepte vliegtuig opnieuw beschadigd toen het te maken kreeg met hevige turbulentie.