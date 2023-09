Ryanair weigert vluchten te annuleren

Door een corona-uitbraak bij de luchtverkeersleiding van Londen Gatwick wordt het aantal vliegbewegingen beperkt. Ryanair is vooralsnog niet bereid daarmee rekening te houden.

Deze week kondigde het vliegveld aan tot zondag 1 oktober circa 160 vluchten per dag te schrappen nu dertig procent van de luchtverkeersleiders niet beschikbaar is. Daarmee is het aantal vluchten dagelijks beperkt tot 800. Dit om te voorkomen dat reizigers op het laatste moment te horen krijgen dat hun vlucht geannuleerd wordt. Stewart Wingate, directeur van de luchthaven, laat weten dat het een ‘lastige beslissing’ is. Vooral easyJet, de hofleverancier van Londen Gatwick, is naar verwachting de dupe. Verwacht wordt dat vrijdag de meeste vluchten geen doorgang kunnen vinden.

Ryanair wil dat ingegrepen wordt

Ook Ryanair ondervindt mogelijk de gevolgen. Zij wil haar operaties echter laten doorgaan en beroept zich op de National Air Traffic Services (NATS) en Civil Aviation Authority (CAA). Ryanair betaalt jaarlijks 100 miljoen euro aan de NATS om gebruik te kunnen maken van de ATC-diensten. De low cost carrier zegt bij Simple Flying dat het aan de NATS is het aan zichzelf verwijtbare personeelstekort op te lossen. Zij benadrukt dat eind augustus reeds een technische storing plaatsvond waardoor ook al 2.000 vluchten werden geannuleerd en circa 900.000 passagiers vertraging opliepen. Daarnaast verlangt Ryanair van de CAA ‘in te grijpen en passagiers onmiddellijk te beschermen’. Londen Gatwick geeft echter aan dat Ryanair in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen nauwelijks hinder zal ondervinden van de getroffen maatregelen.