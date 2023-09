Stikstof geen probleem voor heropening De Peel

Omwonenden en omliggende gemeenten van vliegbasis De Peel zijn bang dat de heropening een schadelijk effect heeft op de leefbaarheid en de natuur in de omgeving. Uit een onderzoek blijkt nu dat dat niet het geval is, meldt 1Limburg.

In opdracht van het ministerie van Defensie is een onderzoek uitgevoerd naar de verwachte stikstofneerslag in de regio als vliegbasis De Peel wordt heropend. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er mogelijk geen toename van stikstofneerslag plaats vindt als de heropening door gaat. Een maatregel is wel dat Defensie dan stopt met de JPOW-oefening die iedere twee jaar op de basis wordt gehouden.

Omwonenden zijn niet alleen bang voor een toename van stikstofneerslag, maar ook voor geluidsoverlast. Volgens enkelen wordt er te weinig onderzoek gedaan naar de geluidshinder in de regio. Het is inmiddels algemeen bekend dat een F-35 veel meer geluid produceert dan een F-16. De geluidshinder van een F-35 zou tevens sneller kunnen zorgen voor gehoorschade. Door het zware geluid van de straaljager worden er meer trillingen op lage frequenties veroorzaakt, wat het lastig maakt om huizen daartegen te isoleren. Omwonenden vinden het daarom allesbehalve een goed idee om De Peel te heropenen, omdat er geen oplossingen zijn voor alle nadelen die het met zich meebrengt.

Ruimtegebrek

Defensie wil De Peel heropenen vanwege het ruimtegebrek op Nederlandse vliegbases. Door de verslechterde wereldwijde veiligheidssituatie groeit de Nederlandse krijgsmacht en moeten steeds meer vliegers en ondersteunend personeel oefenen om ingezet te kunnen worden. Maar door de sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twente en Valkenburg heeft Defensie daarvoor te weinig ruimte. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen.