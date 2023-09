‘Sterkste man’ trekt zaterdag straaljager in Aviodrome

De sterkste man van Nederland, Yoëll Blom, komt zaterdag 30 september een straaljager trekken in Luchtvaartmuseum Aviodrome. Het evenement vindt om 14.00 uur plaats voor de T2-Hangaar.

Blom, die sinds deze maand de titel ‘sterkste man’ draagt in de categorie tot 105 kilogram, zal komend weekend bij Aviodrome een Saab Viggen-straaljager gaan slepen. Blom: ‘Het is echt mijn droom die hopelijk werkelijkheid wordt om een vliegtuig te trekken. Eerder heb ik al shovels en vrachtwagens getrokken, maar dit stond nog op mijn bucketlist! Het wordt nog wel spannend of het lukt, omdat de wielen bijvoorbeeld heel anders zijn dan bij een vrachtwagen.’

De 31-jarige krachtpatser uit Hilversum is nu zo’n vier jaar geobsedeerd met het verslepen van zware objecten. ‘Van het sleuren met zware objecten tot het optillen van onmogelijke gewichten, ik leef voor die momenten waarop ik mijn grenzen kan verleggen.’ Zijn doel is het onmogelijke mogelijk maken en daarom wil hij zichzelf uitdagen met het trekken van een vliegtuig in Aviodrome.

Saab 37 Viggen

Het toestel dat Yoëll gaat trekken, is de Zweedse Saab 37 Viggen, dat ‘bliksemschicht’ betekent in het Zweeds. Het toestel weegt ongeveer 11.800 kilogram. Na de eerste vlucht van dit type, in 1967, zijn er 338 exemplaren van gemaakt. Het veelzijdige toestel is enkel gebruikt door de Zweedse luchtmacht en er werd in 2003 voor het laatst operationeel met de Viggen gevlogen. Het exemplaar in Aviodrome is in 2006 aangeboden door de Zweedse Luchtmacht en werd vliegend afgeleverd.