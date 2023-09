Portugal zet meerderheidsbelang TAP te koop

De Portugese regering heeft aangekondigd van plan te zijn het meerderheidsbelang van het land in luchtvaartmaatschappij TAP van de hand te doen. Dit verklaarde de regering op donderdag, nadat het kabinet het privatiseringsproces had goedgekeurd.

Portugal wil de nationale luchtvaartmaatschappij, die op dit moment in handen is van de staat, privatiseren. Dit met het oog op de verdere ontwikkeling van de luchtvaart in het land. ‘De inhoud van het decreet omvat doelstellingen voor de groei van TAP, de groei van het nationale knooppunt, groei en werkgelegenheid binnen de luchtvaartsector, een beter gebruik van nationale luchthavens en prijsstelling’, aldus minister van Financiën Fernando Medina tegenover verslaggevers.

Hoe groot het belang zal zijn dat Portugal zelf in handen houdt is nog onbekend. Wel wil het een aandeel van meer dan 51 procent, en daarmee de controle over de airline, van de hand doen. Medina zei dat bieders partijen in de sector moeten zijn met een ‘relevante schaal en activiteiten’. Puur financiële investeerders worden uitgesloten. De privatisering van de luchtvaartmaatschappij heeft al interesse gewekt van Lufthansa, Air France-KLM en British Airways-eigenaar IAG. De CEO van de Brits-Spaanse holding Luis Gallego verklaarde woensdag al dat TAP goed zou passen in het profiel van de groep, maar dat IAG nog steeds de voorwaarden van de verkoop moet bekijken.

De Portugezen zijn op de hoogte van de interesse en hebben hoge verwachtingen. ‘Er zijn geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen en hun interesse is publiekelijk, wat we verwelkomen als een positief teken voor het succes van deze operatie’, zei Medina. De minister ziet de verbindingen die TAP onderhoudt met de Portugees sprekende wereld, waaronder landen als Brazilië, Angola en Mozambique, als uniek.

De regering is van plan het volledige dossier rond de privatisering met de voorwaarden en eisen tegen het einde van het jaar goed te keuren. Het proces zou volgend jaar moeten worden afgerond. TAP beschikt op dit moment over een vloot van een kleine honderd vliegtuigen. Het bedrijf vliegt daarmee naar meer dan tachtig bestemmingen.