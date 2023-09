Ryanair schrapt vluchten vanwege problemen bij Boeing

Ryanair heeft gisteren aangekondigd dat het vluchten moet schrappen uit het komende winterschema vanwege vertragingen bij Boeing. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwachtte dat er in de periode september tot en met december 27 vliegtuigen van het type 737 Max zouden worden geleverd. In praktijk zal Boeing er echter niet meer dan veertien kunnen leveren.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer wordt al langer geplaagd door leveringsproblemen bij verschillende modellen. De vertraging bij de 737 komt voornamelijk door problemen bij leverancier Spirit AeroSystem uit Wichita, Kansas. Recentelijk zijn daar fouten aangetroffen bij de productie van de aft pressure bulkhead. Boeing is gestopt met het afronden van de werkzaamheden voor de vliegtuigen in kwestie. Ongeveer 75 procent van de 220 737’s die Boeing in productie heeft, zal moeten worden aangepast.

Ryanair CEO Michael O’Leary: ‘Het is zeer betreurenswaardig dat productieproblemen in Wichita en in Seattle de gecontracteerde leveringen van Boeing aan Ryanair deze winter opnieuw hebben vertraagd. We zijn in regulier overleg met Boeing, en ons primaire doel is ervoor te zorgen dat we alle 57 gecontracteerde 737’s vóór eind mei 2024 ontvangen, zodat de vloot van Ryanair kan groeien tot meer dan 600 vliegtuigen voor wat ons grootste zomer vliegprogramma ooit zal zijn. Op dit vroege moment verwachten we niet dat deze leveringsvertragingen onze jaardoelstelling van het vervoeren van 183,5 miljoen passagiers significant zullen beïnvloeden, maar als de vertragingen verergeren of verder doorlopen in de periode van januari tot maart 2024, zullen we mogelijk dit getal moeten heroverwegen en misschien iets naar beneden moeten bijstellen.’

Operationeel betekent dit dat er op Dublin twee vliegtuigen minder worden gestationeerd en op Charleroi drie. Daarnaast zullen vier Italiaanse luchthavens het met in totaal vijf minder vliegtuigen moeten doen. De annuleringen zullen vanaf eind oktober effect hebben. Passagiers krijgen de mogelijkheid om te worden overgeplaatst naar alternatieve vluchten of ontvangen, als zij dat wensen, volledige terugbetalingen.