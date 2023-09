Zo ziet de capaciteit van Schiphol er volgend jaar uit

Airport Coordination Netherlands heeft de capaciteitsdeclaratie van Schiphol voor het zomerseizoen van 2024 (31 maart t/m 26 oktober 2024) gepubliceerd. De plannen van het demissionaire kabinet en Schiphol om de capaciteit op Schiphol te laten afnemen en de grootste overlastgevers terug te dringen worden hiermee concreet ingevuld.

Om te beginnen is het maximum aantal vluchten gesteld op 280.645, een verlaging van ongeveer 12.000. Dit getal is gebaseerd op een maximum van 460.000 vluchten over het hele jaar. Dit is opgenomen in de experimenteerregeling van de overheid en betekent het einde van het anticiperend handhaven op geluidsnormen.

Daarnaast wordt de capaciteit van het aantal vluchten onder de noemer “kleinzakelijk verkeer” met veertig procent gereduceerd. Het maximale aantal vluchten in deze categorie, die voornamelijk uit privéjets bestaat, is verlaagd van 17.000 op jaarbasis naar 12.000. Voor het zomerseizoen geldt een limiet van 7.000.

Stimuleer gebruik stillere vliegtuigen

Ook is er een verbod ingesteld op 87 vliegtuigtypes die niet meer welkom zijn op Schiphol tijdens de zomer van volgend jaar. Het gaat hierbij om verouderde types die relatief veel geluidsoverlast veroorzaken. Doordat deze vliegtuigen sowieso al niet meer op Schiphol kwamen verandert deze maatregel weinig aan de praktijk, maar hij zorgt er wel voor dat ze ook in de toekomst niet meer langskomen.

Via de havengelden probeert Schiphol luchtvaartmaatschappijen reeds te stimuleren om met stillere vliegtuigen te opereren. Voor het gebruik van de meest lawaaiige en vervuilende toestellen moet vijf keer meer betaald worden dan voor de meest stille en schone toestellen.

In het persbericht bij de capaciteitsdeclaratie herhaalt Schiphol de ambitie om meer lawaaiige vliegtuigen te weren en een nachtsluiting in te stellen. Deze maatregelen zijn echter niet opgenomen in het besluit.