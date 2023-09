Mogelijk betalen voor kiss and ride Schiphol

Om jaarlijks 500.000 vluchten op Schiphol te kunnen realiseren, moet het aantal verkeersbewegingen op de luchthaven omlaag.

Dat staat in het mobiliteitsplan dat de luchthaven presenteerde. Royal Schiphol Group nam Goudappel in de arm om de verkeersaantrekkende werking van verschillende situaties inzichtelijk te maken. Momenteel zijn dagelijks 76.713 auto’s toegestaan. Meer is echter niet gewenst, omdat de uitstoot daarvan terechtkomt in de Natura2000-gebieden. De luchthaven kocht eerder boerenbedrijven op om meer stikstofrechten te genereren, maar daarbij gaat het uitsluitend om toestemming voor extra vluchten. Daarom onderzocht Schiphol hoe het maximaal toegestane dagelijkse hoeveelheid auto’s gewaarborgd kan worden.

Aanbevelingen

In het plan worden diverse maatregelen genoemd. Het betreft het betalen voor de kiss and ride en emissiebeperkende maatregelen. Dat eerste is nieuw. Hoewel dit vijf jaar geleden al eens ter sprake kwam, bleef dit altijd gratis. Gemakkelijk kan een geliefde met de auto enkele minuten voor de vertrekhal stoppen om vakantiegangers af te zetten of op te halen. Volgens het plan zorgt het invoeren van een betaalde kiss and ride, die voor alle voertuigen geldt, voor een verkeersreductie van 10 tot 20 procent. De verwachting is dat hierdoor vijftig procent met het openbaar vervoer naar Schiphol komt, terwijl de andere vijftig de auto op of rondom het vliegveld parkeert. Om dit verder vorm te geven, raadt Goudappel de luchthaven aan verdere verkennende en onderzoekende gesprekken te voeren met betrokken partijen, waaronder de gemeente Haarlemmermeer.

Een andere mogelijkheid is het introduceren van een zero-emissiezone. Dit geldt dan onder meer voor het taxivervoer, hotelshuttles, autoverhuur en de bevoorrading van de terminals. Mocht het mobiliteitsplan doorgezet worden, dan is de verwachting dat het aantal autoritten op dagbasis afneemt met 26.257. Dat is ruim twee keer het benodigde aantal van 11.500.