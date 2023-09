‘Op hol geslagen’ Dash 8 op Malta Airport

Een Havilland Canada Dash 8-100 turboprop van de chartermaatschappij Universal Air rolde deze week over de taxi- en landingsbaan van Malta International Airport zonder dat iemand in de cockpit zat.

Het toestel, registratie 9H-CTG, landde zondagavond vanuit het Griekse eiland Corfu. Drie dagen later zou het ’s ochtends vertrekken in de richting van Benghazi (Libië). De Times of Malta meldt dat het grondpersoneel eerst de chocks, (gele) blokken die voor en achter het wiel neergezet worden zodat het toestel niet kan wegrijden, verwijderde alvorens de tow bar, een stang waarmee een vliegtuig gesleept kan worden, werd bevestigd. Zodoende kreeg de Dash 8 de vrije loop. Op videobeelden is te zien dat de machine, zonder dat iemand in de cockpit zat, langzaam uit zichzelf over de aflopende taxi- en landingsbaan reed. Het betrof de iets meer dan drie kilometer lange baan 13-31. De Dash 8 rolde daar overheen richting het Safi Aviation Park, een faciliteit ten zuiden van de startbaan. Enkele medewerkers liepen machteloos achter het toestel aan. Uiteindelijk kwam de Dash 8 in het gras tot stilstand. Dash 8 DHC-8-100 rolls across the runway at Malta Airport, before coming to a stop in the grass. pic.twitter.com/PtcDFshG5E— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 27, 2023

Mogelijk ernstige gevolgen

Het grondpersoneel heeft geluk gehad dat op dat moment geen vliegtuig landde of opsteeg. In dat geval had een enorm ongeluk op de startbaan van Malta Airport kunnen plaatsvinden. Het Bureau of Air Accident Investigation and Transport Malta is op de hoogte gesteld van de situatie en zoekt uit hoe dit heeft kunnen gebeuren. De vlucht naar Benghazi werd geannuleerd. Sindsdien staat de Dash 8 volgens data van Flightradar24 aan de grond.