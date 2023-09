Voor dag en dauw opstaan, de luchten fris en roze van kleur

Koukleumend bij bushalte P30, maar met een zonnig humeur

Ligt mijn vliegreis voor me, een belofte der inspiratie hangt in de lucht

Het laat mijn hart opspringen, een belofte nooit verbroken, bij iedere vlucht

Met een team van onbekenden, smelten onze harten samen in de kleur blauw

Geen ander bedrijf zo bijzonder als de Koninklijke, het is KLM waar ik – en velen met mij – zo van houd

We vliegen samen de wereld over, doen ons uiterste best op het allerhoogste niveau

Ons kantoor, u weet, heeft het mooiste uitzicht, maar dankbare passagiers zijn ons grootste cadeau

Vliegen wordt nu echter bespot en beschaamd, ons team als grote crimineel

De angst voor milieu en geluid laat verstand achterwege en grijpt een demissionair kabinet naar de keel

De deugburger wijst met straffe vinger en roept ‘Foei! Dankzij u heeft onze jeugd zo geen reden tot bestaan!’

Geen actieve herinnering meer aan al hun eigen vliegreizen, de rijkdom in al die ervaringen, de wereld in verbinding… lijkt in Nederland vergaan.

Vliegen over de grens, via Duitsland en België, is natuurlijk geen enkel probleem

Waar een klein land groot in kan zijn, visieloos beleid dat van ellende aan elkaar hangt met al dit ‘geframe’

Het kleine Nederland gaat de wereld redden, want SPL-vliegbewegingen terugdringen ‘redt ons allemaal’…

Tata-steel, Shell, mode, farma, India, China: lijsten aan directe en indirecte verbindingen vallen op te noemen, maar nee. Het terugdringen van de vliegende sector is nu het ‘populaire’ kabaal.

Mijn God, wat wens ik mijn kinderen inderdaad een andere wereld toe. Een wereld zonder het leven in die Godverloren angst.

Waar we met elkaar de wereld overvliegen, elkaars cultuur blijven proeven, het leven nog mogen LEVEN en blijven VERBINDEN, samen zingend, pratend, dichtend en waar in alle landen samen wordt gedanst.

Vliegen is zoveel meer dan een luxe reis voor het verwendste paard van stal

Het laat ons andere perspectieven zien, mooie mensen ontmoeten, verrijkt de geest en al.

Hoe zonde wanneer dit groot geluk verloren lijkt te gaan

De witte zwaan in Nederland geen recht meer heeft van bestaan

Ik wens wat nuchter verstand, wat inspiratie en visie in ons beleid

Want we raken de wereld en al het moois wat het vliegen ons brengt in Nederland helemaal kwijt.