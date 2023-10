Corendon 737 MAX begint waar menig ander eindigt

Corendon Dutch Airlines verwelkomt begin oktober haar eerste Boeing 737 MAX 9. Het vliegtuig wordt voorzien van een nieuw jasje.

Waar de romp normaal gesproken volledig wit is en de staart en de motoren rood zijn, krijgt de body van de machine een mengeling van die twee kleuren. De laatste negen ramen zijn rood en een gele lijn scheidt die kleur van het wit. De motoren en winglets blijven echter wel rood. ‘We zijn niet voor een compleet nieuwe livery gegaan, maar voor een coole opfrisbeurt’, omschrijft een woordvoerder van Corendon het nieuwe uiterlijk bij de aeroTELEGRAPH. Het toestel biedt plaats aan 213 passagiers.

Eerste landing

Begin oktober, vermoedelijk de 4e of 5e, maakt de 737 MAX 9, registratie PH-CDP, haar debuut in Nederland. Daarmee is de maatschappij de eerste in de Europese Unie die dat type binnenhaalt. Halverwege juni werden de puntjes op de i gezet en een maand later kwam het nieuwe Corendon-toestel de fabriek uit. Volgens gegevens van Flightradar24 maakte het toestel begin september haar eerste vlucht vanuit Victorville naar Seattle. Daar voerde de 737 MAX 9 onder het vliegnummer BOE522 meerdere testvluchten uit. Afgelopen woensdag voltooide de machine (voorlopig) de laatste vanuit Moses Lake naar Seattle.

Vervanging vloot

Momenteel vliegt Corendon Dutch Airlines met drie 737-800’s. De 737 MAX 9-vliegtuigen moeten die vloot gaan vervangen. Het aantrekken van dat type maakt deel uit van de leaseovereenkomst die Corendon Airlines aanging met Air Lease Corporation (ALC). Behalve de drie MAX 9’s, werd de Turkse tak van de onderneming voorzien van zes MAX 8’s. Corendon Airlines vliegt daar mee sinds 2018.