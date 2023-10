De beste business class van Europa? | Flight Report

Waar de business class bij de meeste Europese maatschappijen vrijwel identiek is, lijkt Swiss zich toch te kunnen onderscheiden van de rest, zelfs van haar eigen moederbedrijf Lufthansa. Hoe doen de Zwitsers dat?

Het geheim van Swiss zit niet in de service en al helemaal niet in de lounge, die op Schiphol ondermaats kan worden genoemd. Wat de luchtvaartmaatschappij wel beter doet dan haar concurrenten is het inzetten van Airbus A220’s, ook regelmatig op de route naar Amsterdam.

Lounge op Schiphol

Net als de meeste andere Europese maatschappijen gebruikt Swiss in haar Europese business class dezelfde stoelen als in economy, maar zit je altijd naast een lege stoel. Door de 3-2-indeling in de A220 betekent dit dat je de rij van twee volledig voor jezelf kunt hebben. Maatschappijen als KLM Cityhopper en Lufthansa Cityline laten in hun Embraers en CRJ's, die ook rijtjes van twee hebben in de business class, de stoel naast je niet vrij.

De cabine van de A220 voelt, zeker wanneer enkele stoelen leeg zijn, erg ruim aan. De bagagebakken en raampjes zijn opvallend groot, wat de reiservaring erg aangenaam maakt. De installatie van kleine schermpjes op de bagagebakken, waarop de vlucht gevolgd kan worden, is een leuke toevoeging die niet vaak voorkomt op Europese vluchten.

Op de service van Swiss is weinig aan te merken. Tijdens de relatief korte vlucht van Amsterdam naar Zürich serveert de maatschappij een uitgebreid ontbijt. Het cabinepersoneel houdt alles nauwlettend in de gaten en zorgt ervoor dat de kop koffie nooit leeg is.

Ontbijt en..

..koffie met de traditionele Swiss-chocolaatjes

Het is lastig voor maatschappijen om een Europese business class te ontwerpen die écht anders is dan die van de concurrentie. De maaltijdservice en stoelen zijn, vanwege de korte vliegduur en narrowbody-vliegtuigen, bij alle maatschappijen nagenoeg vergelijkbaar. De service van Swiss is zonder twijfel goed, maar niet beter dan die van Lufthansa of KLM.

Toch heeft Swiss een manier gevonden om de rest een stap voor te blijven: de Airbus A220.

Is een upgrade naar de business class van Swiss de meerprijs waard? Soms wel.

Op een vlucht van minder dan twee uur is het haast altijd onzinnig om een business-ticket aan te schaffen. Een maaltijd en wat meer beenruimte is simpelweg onvoldoende om de meerprijs te kunnen rechtvaardigen. Toch is het voor sommige reizigers juist verstandig om business te vliegen.

Net als bij veel andere maatschappijen moet er bij Swiss flink in de buidel getast worden voor stoelselectie en ruimbagage. Zo nu en dan heeft de maatschappij echter aantrekkelijk geprijsde business-tickets die vrijwel hetzelfde kosten als een economy ticket met stoelselectie en ruimbagage bijgeboekt. In dat geval is de upgrade, zelfs als het iets duurder is, het zeker waard!

Let bij het boeken van een ticket, of het nu economy of business is, goed op het type vliegtuig. Uiteindelijk is dat hetgene wat echt een verschil maakt.