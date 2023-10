Opnieuw dezelfde schade aan een 767 | Foto

De romp van een Boeing 767 van DHL International Aviation liep na de landing op de luchthaven van Beirut (Libanon) schade op.

Het toestel, registratie A9C-DHAB, steeg donderdag aan het einde van de middag op vanuit Bahrein. Na circa drie uur landde de machine in Beirut. Volgens AV Herald maakte het toestel een harde landing. Ondanks dat was het in staat naar het platform te taxiën. Daar werd de balans opgemaakt. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat zich ongeveer op de helft van de 767 meerdere scheuren in de romp bevinden. Tevens zouden meerdere bemanningsleden licht gewond zijn geraakt. 2023-09-18: DHL International Avn Boeing 767-300F (A9C-DHAB, built 1999) received substantial damage to its upper fuselage stemming from an abnormal (hard) landing at Beirut-Intl Aiport (OLBA), Lebanon. Flight #DHX160 from Bahrain taxied to its parking stand. @LebanonJets… pic.twitter.com/q5BIvLS5jb— JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023

Vlucht geannuleerd

Hoe dit incident met de 767 zich voor heeft kunnen doen, zoekt de onderzoekscommissie de komende tijd uit. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de vlucht die later donderdagavond op de planning stond naar Amman, Jordanië, geannuleerd werd. Tot vandaag de dag staat de 767 nog steeds aan de grond op Beirut. Het is afwachten op een antwoord van Boeing of de schade nog gerepareerd kan worden.

Begin vorige maand overkwam een 767 van United Airlines vrijwel hetzelfde. Het toestel vloog vanuit New York Newark naar Houston en kwam daar hard neer op de landingsbaan. Als gevolg daarvan liep de romp meerdere rimpels en scheuren op. Volgens gegevens van Flightradar24 is de N641UA sindsdien niet meer operationeel geweest.