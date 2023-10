Transavia: ‘Dan hebben we een groot probleem’

De toekomst van een Transavia-purser staat op losse schroeven. Ze woonde een bruiloft van haar oom bij terwijl verlof voor die dag door de luchtvaartmaatschappij afgewezen werd.

Voor juli dit jaar, aan het begin van de zomervakantie waarin noodgedwongen vluchten geannuleerd moesten worden, vroeg Stephanie vrij. Omdat ze al 7,5 jaar in dienst is, vond ze dat ze daarvoor vrij kon krijgen: haar oom betekent veel voor haar. Transavia liet echter weten dat de purser kort van tevoren verlof vroeg. Hierdoor zou een gat in het rooster niet meer te overbruggen zijn. Het cabinelid kon dat echter niet accepteren. Ze belde boos en geïrriteerd haar unitcoach. In het gesprek dat volgde gaf ze aan dat ze aangeslagen was omdat het verlof niet goedgekeurd werd. Vervolgens dreigde de purser dat ze zich die dag ziek zou melden. Uiteindelijk kwam Stephanie niet opdagen. Dat komt haar nu duur te staan: de airline heeft haar ontslag aangezegd per 1 december aanstaande. Dat liep uit op een rechtszaak, meldt Omroep Brabant.

Rechtszaak

Na de bruiloft zei de purser dat ze ook echt ziek was geweest. Transavia geloofde er niets van en zei dat ‘hun wegen zich zouden scheiden’. Het cabinelid nam echter een advocaat in arm. Vanwege een operatieve ingreep had ze in mei en juni niet gewerkt. In juli startte ze langzaam op, maar psychisch ondervond ze nog steeds last van de operatie. De kantonrechter merkte op dat daar te weinig bewijs voor is. Transavia stelde geen vertrouwen meer te hebben in Stephanie en tekende erbij aan dat zij met haar verzuim op die bewuste dag een slecht voorbeeld is voor haar collega’s. ‘Die denken dat ze dit dan ook wel een keer kunnen doen. En als alle medewerkers dit een keer doen, hebben we een groot probleem’, aldus de vertegenwoordigers van Transavia. De rechter sloot zich daarbij aan. ‘U wist dat het niet mocht, maar deed het toch. U hebt niet netjes gehandeld.’

Geen compromis

De rechter hintte in de richting van een schikking. De Transavia-medewerkers schudden echter stellig hun hoofd. Ook een kwartier rust mocht niet baten. Na de zaak vond er tussen partijen evenmin nog contact plaats. De kantonrechter zal nu zelf een uitspraak doen. En die wordt binnen vier weken of uiterlijk 26 oktober verwacht.