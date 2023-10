Trekpleister crasht in Oostwold

De North American P51-D Mustang, ook wel bekend als de Damn-Yankee, kwam gisterenmiddag naast de baan terecht op vliegveld Oostwold.

Het incident deed zich ’s middags voor. Na de landing kreeg het toestel te maken met een runway excursion. Het kwam in het gras tot stilstand. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is te zien dat de propeller zwaar toegetakeld is. Aan boord van de P51-D Mustang zaten twee mensen. Het betrof één piloot en één passagier. Beiden bleven ongedeerd. Het vliegtuig staat inmiddels in de hangar op Oostwold. Hoelang het duurt voordat het haar rentree in het luchtruim maakt, is nog niet bekend. ‘Maandag zijn de monteurs er pas weer’, zegt een woordvoerder van de luchthaven bij Dagblad van het Noorden. Het is het tweede incident sinds de renovatie van de landingsbaan. De baan werd in januari dit jaar tijdelijk gesloten, omdat die verhard werd. In mei kwam een Waco Classic Aircraft YMF-F5C tijdens de landing eveneens langs de baan en sloeg daarbij over de kop. https://t.co/lIPvjdjVfy— 112Groningen.nl (@112groningennl) September 30, 2023

P51-D Mustang

Voor de coronacrisis werd de Airshow eens in de twee jaar op Oostwold georganiseerd. Echter, nadat de coronarestricties voorzichtig opgeheven werden, ging de show op die luchthaven tot meerdere keren toe niet door. Mogelijk keert die in 2024 terug. Op die show is de P51-D Mustang een van de grootste trekpleisters. Het toestel werd vlak na de Tweede Wereldoorlog tot circa 1960 door de Amerikaanse en Canadese luchtmacht als trainingsvliegtuig gebruikt. Daarna werden particulieren eigenaar van de machine. Pas in 1994 werd die naar Nederland gehaald.