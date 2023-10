Baby gered op A321neo-vlucht

Een baby kreeg op een Airbus A321neo-vlucht van IndiGo ademhalingsproblemen, maar werd door artsen aan boord gered.

Het toestel, registratie VT-IBJ, vertrok afgelopen zaterdagochtend stipt 8:00 uur lokale tijd vanuit Ranchi, een stad in het oosten van India, op weg naar Delhi. Nadat het twintig minuten onderweg was, deed het medische noodgeval zich voor. Zoals de procedures voorschrijven deed de bemanning een oproep aan de passagiers of er iemand met een medische achtergrond aan boord van de A321neo zat. Twee reizigers dienden zich aan. Het ging om Dr. Kulkarni, hoofdsecretaris van de gouverneur van Jharkhand en dr. Mozammil Pheroz, werkend in het Sadar-ziekenhuis te Ranchi.

Medereizigers in actie

De twee spoedden zich naar de baby, terwijl de moeder aan het huilen was. ‘Zuurstof werd toegediend via een masker voor volwassenen, omdat er op de een of andere manier geen babymasker of canule beschikbaar was’, schetst dr. Kulkarni de situatie bij NDTV. Ze controleerden de medische dossiers. Daaruit bleek dat het kind een aangeboren hartaandoening heeft. Dr. Kulkarni injecteerde de kleine met Theophylline. De ouders hadden overigens Dexona, een andere injectie, bij zich. ‘De eerste vijftien tot twintig minuten waren erg cruciaal en stressvol, omdat het moeilijk was de voortgang te meten’, zegt de arts. Daarmee doelde hij op het ontbreken van de saturatiemeter in de A321neo. Hierdoor was het lastiger de zuurstofverzadigingsstatus, het percentage van de hemoglobine in de rode bloedcellen van het bloed, te beoordelen. Uiteindelijk verbeterde de situatie van de baby.

Vervolgens kreeg de A321neo prioriteit bij de landing. Het toestel landde 9:25 uur op de luchthaven van Delhi. Een medisch team wachtte de machine op en ging aan boord om de zorg over te nemen. ‘We waren blij en tevreden met het resultaat van onze inspanningen van meer dan een uur’, concludeert dr. Kulkarni.