Saudia spuit hele vloot in retro-livery

Saudia Airlines, een bekende maatschappij op Schiphol en Maastricht Aachen Airport (MAA), heeft aangekondigd haar livery te veranderen.

De machines van de maatschappij zijn momenteel nog herkenbaar aan de witte buik, de beige romp en de donkerblauwe staart. Maar nu kondigde de airline tijdens een evenement aan het uiterlijk van haar toestellen te willen veranderen. Een geheel witte romp wordt van voor naar achter versierd met drie verschillende kleuren strepen. De groene streep vertegenwoordigt de nationale trots en identiteit, de beige streep herinnert aan het zand waaruit het land grotendeels bestaat en de derde blauwe streep symboliseert de ambities van Saudi Group. De staart en motoren krijgen de groene nieuwe kleur met daarop het logo van Saudia. Aan de onderkant is het logo ook te zien, net zoals dit het geval is bij Emirates, Etihad en Qatar Airlines. Ook het logo wordt vernieuwd, evenals de belettering op de machine. Het uniform van het cabinepersoneel blijft niet achter. ‘De naam en het logo van Saudia zijn integrale onderdelen van de luchtvaartgeschiedenis en -ontwikkeling van het koninkrijk, en onze mensen delen een speciale emotionele band met het merk’, stelt Ibrahim Al-Omar, directeur-generaal van de Saudia Group, in een verklaring. بـ #أخضر_العز

نحلّق نحو المستقبل باسم بلدنا، بتراثنا الأصيل وثقافتنا الغنيّة وبحلول رقميّة لتجربة سفر فريدة لضيوفنا على طريقتنا 💚✈️



اكتشف المزيد👇🏻https://t.co/GWjC7TRZwX#السعودية_لنا_جونا pic.twitter.com/UE2kFNc5Gr— السعودية (@Saudi_Airlines) September 30, 2023

Nieuwe visie

Saudia Airlines dat zowel met passagiers- als vrachtvluchten dagelijks naar Schiphol vliegt en sinds vorige maand met alleen vracht weer op MAA, luidt met het nieuwe uiterlijk een nieuw hoofdstuk in. De nieuwe livery maakt deel uit van de ‘digitale transformatie’ en de steun voor Saudi Vision 2030, de langetermijnstrategie van Saudi-Arabië. ‘We beleven een nieuw tijdperk en een zeer opwindende tijd voor Saudia. Onze luchtvaartmaatschappij is geëvolueerd van een Douglas DC-3 in 1945 naar een moderne vloot van 140 vliegtuigen die meer dan 100 bestemmingen bedient, en is daarmee een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in de regio geworden’, aldus Al-Omar.