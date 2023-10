Compensatie voor overlast rond Schiphol

Ongeveer 3000 huishoudens in de buurt van de luchthaven Schiphol ontvangen compensatie voor geluidsoverlast tijdens de periode van 2017 tot 2019. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten, meldt de NOS.

Afgelopen april kondigde het ministerie aan dat zij de huishoudens in het gebied rond de luchthaven zouden compenseren waarbij in de betreffende periode de geluidsnormen zijn overschreden. In de afgelopen jaren was daar de geluidsoverlast hoger dan wettelijk toegestaan. Er werd echter niet ingegrepen door de Inspectie Leefomgeving en Transport omdat er nieuwe regels werden verwacht met hogere geluidsnormen.

In 2020 spanden buurtbewoners hierop een rechtszaak aan, en uiteindelijk oordeelde een onafhankelijke commissie dat er in hun geval recht is op compensatie. In april ging het ministerie nog uit van ongeveer 4600 getroffen adressen. Het ministerie meldt nu dat er vanuit 1600 adressen uiteindelijk geen aanvraag is ingediend. Waarschijnlijk is de moeite die bij een aanvraag komt kijken in combinatie met het geringe te ontvangen bedrag hier een van de oorzaken van.

Compensatie

De meeste vergoedingen variëren tussen de 50 en 2200 euro. Er zijn echter uitschieters naar boven. Het ministerie heeft aangegeven dat er veel aanvragen zijn ingediend door mensen die buiten het in aanmerking komende gebied wonen. Ongeveer 2200 verzoeken zijn dan ook afgewezen. Er moeten nog besluiten worden genomen over ongeveer 300 aanvragen. De compensatie wordt naar verwachting eind oktober of begin november uitbetaald. In totaal betreft dit een bedrag van 5,5 miljoen euro.

Krimp

Vanaf het komende voorjaar zal de Inspectie Leefomgeving en Transport weer handhaven op de bestaande geluidsnormen, wat betekent dat er op Schiphol ruimte zal zijn voor maximaal 460.000 vluchten per jaar. Vanaf november volgend jaar zal dit aantal -zoals het er nu naar uitziet- terugkeren naar 452.500 vluchten per jaar. Het huidige maximumaantal vluchten bedraagt 500.000, maar vanwege de coronacrisis en capaciteitsproblemen werd dit de afgelopen jaren niet gehaald. De verwachting is dat Schiphol in 2023 in totaal tussen de 430.000 en 445.000 vliegbewegingen te verwerken krijgt.

Kritiek

Vanuit de sector kunnen de krimpplannen rekenen op kritiek. Ook internationaal is men niet tevreden. Vanuit de Verenigde Staten (VS) werd er al aanzienlijke druk uitgeoefend op de Nederlandse politiek. Volgens het Amerikaanse Ministerie van Transport zal de relatie tussen de Nederlandse en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen onder spanning komen te staan als de Amerikanen slots op Schiphol verliezen. Als dit gebeurt, lopen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen het risico slots te verliezen in de VS.