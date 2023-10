Russische airlines bang voor nieuwe inbeslagnames

De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya heeft Russische luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd geen geleasede vliegtuigen in te zetten op internationale vluchten. De instantie is bang voor nieuwe inbeslagnames.

De waarschuwing geldt voor vliegtuigen die worden geleased van staatsleasebedrijf GTLK. In mei verklaarde het Ierse hooggerechtshof twee dochterondernemingen van de leasemaatschappij failliet nadat zij in grote financiële problemen waren beland. De problemen waren onder andere te wijten aan de westerse sancties die tegen Rusland gelden. De bedrijven hebben een gezamenlijke schuld van ruim 1,5 miljard euro.

Sinds de uitspraak probeert de curator geld terug te krijgen om schuldeisers af te betalen. Een manier om dat te doen is inbeslagname van vliegtuigen van de leasemaatschappij. Rosaviatsiya meldt dat vliegtuigen van GTLK daarom voorlopig niet naar het buitenland mogen vliegen. Twee landen zijn uitgesloten van de maatregel, namelijk Turkije en Belarus. Volgens de autoriteit is daar het risico op inbeslagnames laag. De regeling zorgt intussen al voor veel vertragingen, met name bij vluchten van S7 Airlines naar Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten.

Nederland

In Nederland staan ook enkele vliegtuigen opgeslagen die eigendom zijn van GTLK. Het betreft vijf witte Airbus A220’s die oorspronkelijk bedoeld waren voor het Russische Red Wings. De maatschappij koos later toch voor de Sukhoi Superjet en zag af van de A220’s. Omdat de toestellen al waren gebouwd, besloot GTLK ze te stallen in Nederland. Momenteel staan vier A220’s op Maastricht Aachen Airport en één op Twente Airport. Of deze machines nu in beslag worden genomen is niet bekend.