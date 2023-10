SAS zwaait laatste 737 in november uit

SAS stuurde haar Boeing 737-vloot de afgelopen jaren geleidelijk aan met pensioen. Het laatste exemplaar, een 737-700, registratie LN-RPJ, wordt eind november buiten dienst gesteld.

Het vertrek van de Boeing 737 bij SAS markeert het einde van een tijdperk. De Scandinavische maatschappij vloog dertig jaar lang met verschillende versies van het type. De airline was ook een van weinige die met de 737-600 vloog, de kortste versie van de 737 Next Generation-familie en Boeings antwoord op de onpopulaire Airbus A318. Van de 120 737’s die door de jaren heen voor de maatschappij vlogen, maakten twee hun laatste landing in Nederland. De machines arriveerden in 2019 op Twente Airport, waar ontmanteling door Aircraft End-of-Life Solutions volgde.

Daar waar SAS de 737 uitfaseert om haar vloot verder te moderniseren, neemt Canadian North enkele toestellen graag over als onderdeel van vlootvernieuwing. Vijf ex-SAS 737-700’s vliegen straks voor de Canadese maatschappij en vervangen daar enkele ‘Classic’ 737-300’s. Opmerkelijk: Dit bedrijf vloog tot en met mei dit jaar zelfs nog met een 43 jaar oude 737-200.

Europa

Langzamerhand vliegen er steeds minder 737’s rond in Europa. SAS is namelijk niet de enige maatschappij die de populaire Boeing uitzwaait. Evenals KLM, Transavia en het Britse Jet2 vervangt de airline het type door de A320neo en A321neo. In het verleden stapten er ook al grote maatschappijen over op vliegtuigen van andere fabrikanten. British Airways en Lufthansa stelden, respectievelijk in 2015 en 2016, hun laatste ‘Classic’ 737’s buiten dienst. Ook zij maakten een keuze in het voordeel van Airbus.