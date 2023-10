Emirates A380 niet weerhouden | Video

Een Airbus A380 van Emirates slaagde er gisteren in één keer in te landen onder winderige omstandigheden in Christchurch (Nieuw-Zeeland).

Het toestel, registratie A6-EVO, vertrok zondagochtend vanuit Dubai op weg naar Sydney. Van daaruit vloog de machine een dag later door naar Christchurch. Emirates combineert de twee bestemmingen in Oceanië. Beide vluchten staan te boek als EK412. Na 14:00 uur naderde de A380 haar bestemming in Nieuw-Zeeland. Op dat moment werd het land geteisterd door zware regenbuien en een stormachtige wind tot wel 150 kilometer per uur. Er bestond zelfs kans op sneeuw.

Via het zuiden vloog de A380 van Emirates baan 02/20 aan © Flightradar24.com

Annuleringen in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland werden maandag als gevolg van deze weersomstandigheden meer dan tachtig vluchten geannuleerd. Ook op Christchurch gingen meerdere vluchten niet door. De EK412 echter wel. De A380 vloog het luchtruim van Nieuw-Zeeland via het westen binnen en maakte aan de andere kant van het land een bocht naar het noorden om te landen op landingsbaan 02/20, een baan van 3,2 kilometer lang. De luchthaven van Christchurch beschikt daarnaast nog over een landingsbaan die de 02/20 kruist. Deze baan heeft echter een lengte van iets minder dan twee kilometer. Voor de A380 was dat geen optie. Daarom vloog de machine baan 02/20 vanaf het zuiden aan om op die manier met een sterke tegenwind te landen. Op een video die gepubliceerd werd door het Nieuw-Zeelandse medium Stuff, is te zien hoe de machine die kant op manoeuvreert. Het kwam eerder weleens voor dat A380-piloten er niet in slaagden de Superjumbo (in één keer) aan de grond te krijgen. Maar nu vloog het Emirates-toestel in de avond via Sydney op tijd terug richting Dubai.