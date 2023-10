Luchtmacht van start met grote oefening Frisian Flag

Op vliegbasis Leeuwarden is maandag de grote internationale vliegoefening Frisian Flag van start gegaan. De oefening, waarin de Nederlandse luchtmacht een grote rol speelt, duurt tot en met 13 oktober.

Vanaf de Friese vliegbasis oefenen tientallen jachtvliegtuigen en helikopters uit zeven landen in het gezamenlijk uitvoeren van vliegoperaties. De luchtmacht neemt zelf deel vanaf Leeuwarden met F-35-gevechtsvliegtuigen. F-16’s, Apache-gevechtshelikopters, de maritieme NH90-helikopter en het C-130-transportvliegtuig doen mee met de oefening vanaf hun thuisbases. Tanktoestellen van de Multinational MRTT Unit verlenen ondersteuning van de vliegbasis Eindhoven. Bovendien doet ook de marine mee aan Frisian Flag met het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën en multipurpose-fregat Zr.Ms. Van Amstel.

Commodore Johan van Deventer, commandant van het Air Combat Command van de luchtmacht, onderstreept het belang van internationale samenwerking. ‘De huidige situatie in Oost-Europa, met een oorlog op anderhalf uur vliegen van hier, vraagt dat we blijven oefenen met onze NAVO-bondgenoten.’ Direct na de invasie van Rusland in Oekraïne in 2022, vlogen Nederlandse F-35’s en F-16’s samen met bondgenoten patrouillevluchten langs de oostgrens van het NAVO-grondgebied. Dichter bij huis worden geregeld jachtvliegtuigen ingezet om Russische bommenwerpers te onderscheppen. Zo bewaakten F-35’s van de Nederlandse luchtmacht eerder dit jaar vanuit Polen het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-grondgebied. Ook vorig jaar werd deze taak door Nederlandse gevechtstoestellen uitgevoerd, toen vanuit Bulgarije. Amerikaanse F-35A van het 493rd Fighter Squadron op Leeuwarden © Leonard van den Broek

Luitenant-kolonel Greg “Voodoo” Schroeder is F-35 piloot bij het 493e Fighter Squadron van de Amerikaanse luchtmacht (USAFE), gebaseerd op RAF Lakenheath. Tijdens Frisian Flag is hij detachementscommandant van de Amerikaanse F-35’s die deelnemen aan de oefening. ‘Onder Amerikaanse vliegers is Frisian Flag een populaire oefening, de Nederlanders zijn uitstekende gastheren. Een internationale oefening als deze biedt altijd de mogelijkheid tot het verbeteren van de interoperability, de samenwerking op operationeel vlak. Door met verschillende vliegtuigtypen en vliegers uit verschillende landen samen te werken, leren we veel van elkaar. Dit gaat over de gebruikte tactieken, maar ook wat de mogelijkheden zijn van de verschillende vliegtuigen.’ © Defensie

Majoor Marcel “Fikkie” Burgers is project officier van Frisian Flag. Hoewel dit jaar minder landen deelnemen aan de oefening, is de oefenwaarde er niet minder om: ‘We kunnen nu bepaalde oefenmissies uitvoeren, die met grote aantallen toestellen veel lastiger zijn. Een voorbeeld hiervan is personnel recovery, het redden van een neergestorte vlieger in vijandelijk gebied. Zo’n Combat Search and Rescue (CSAR) missie is behoorlijk complex, en valt nu veel beter in te passen.’