Passagier aangehouden na opnames uit 737

Een Chinese vrouw is aangehouden nadat ze tijdens de landing met een Boeing 737-800 van Norwegian Airlines beeldopnames van achter haar raam maakte.

Het voorval vond vorige week donderdagmiddag plaats. De 737, registratie LN-DYK, vertrok voor een binnenlandse vlucht vanuit de Noorse hoofdstad Oslo op weg naar Harstad/Narvik Airport in Evenes, een stad in het noorden van Noorwegen. Toen het vliegtuig haar bestemming naderde, kondigde het cabinepersoneel door de intercom aan dat het niet toegestaan is foto’s en video’s op en rondom luchthaven Harstad/Narvik te maken. Het verbod geldt zowel op de luchthaven als tijdens take-off en landing omdat het vliegveld eveneens een militaire basis is. In 2021 kreeg het Evenes Air Station een upgrade die ervoor moet zorgen dat jaarlijks 1.600 vliegbewegingen kunnen plaatsvinden. Op de basis staan onder meer squadron F-35-straaljagers en P-8 Poseidon maritieme patrouille- en verkenningsvliegtuigen gepositioneerd die in korte tijd voor de NAVO in actie kunnen komen. Autoriteiten laten bij PYOK weten dat het regelmatig voorkomt dat reizigers het foto- en videoverbod negeren, ondanks dat het op meerdere plekken nadrukkelijk kenbaar is gemaakt.

Oproep aan passagier

Ondanks de oproep van het cabinepersoneel in de 737, zowel in het Engels als in het Chinees, gaf de al dan niet nietsvermoedende passagier geen gehoor. Ook tijdens de landing ging ze door met het maken van beeldopnames. Daarom werden de autoriteiten gewaarschuwd. Toen de 737 op de luchthaven van Harstad landde, werd de vrouw bij het verlaten van de aankomsthal gearresteerd. De huidige stand van zaken omtrent het voorval is onbekend.