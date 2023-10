Regeringsvliegtuig Oekraïne stiekem verbouwd

Volodymyr Zelensky reisde voor het eerst in lange tijd met het Oekraïense regeringsvliegtuig naar de Algemene Vergadering van de VN. Nu is duidelijk waarom de Airbus ACJ 319 in de periode daarvoor zo lang niet vloog: het toestel werd in het geheim gemoderniseerd.

Na de aanval van Rusland reisde Volodymyr Zelensky tien maanden lang helemaal niet. Sinds afgelopen december bezocht de Oekraïense president echter menig bevriende staat. Meermaals was hij in Nederland maar ook reisde hij naar België, Bulgarije, Canada, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Japan, Litouwen, Moldavië, Polen, Saoedi-Arabië, Slowakije, Zweden, Slowakije, Turkije en Vaticaanstad. Meestal ging hij met de trein of met een vliegtuig van een gastland. Tijdens zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de VN in New York vorige week vloog Zelensky echter weer met het eigen Oekraïense regeringsvliegtuig. De Airbus ACJ319, registratie UR-ABA, vloog van Rzeszow, Polen, via Shannon naar New York.

Het is nu duidelijk waarom het 16 jaar oude toestel zo lang niet werd gebruikt. In het geheim kreeg het vliegtuig een nieuw interieur en nieuwe systemen in Litouwen. J&C Aero, specialist in cabineapparatuur, installeerde in Vilnius een nieuw entertainmentsysteem, een nieuw satellietnavigatiesysteem en een nieuw cabinebesturingssysteem. Bovendien hebben de Litouwers het gehele interieur van de Airbus ACJ319 vernieuwd. Onder andere de stoffen bekleding van het regeringsvliegtuig, de lambrisering, de tapijten en laminaten en andere delen van de cabine zijn vervangen. J&C Aero was volledig doordrongen van de gevoeligheid van de opdracht: ‘er was speciale aandacht voor detail, flexibiliteit en natuurlijk was volledige discretie vereist.’