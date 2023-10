Twee dezelfde incidenten op één dag bij easyJet

Afgelopen vrijdag kregen twee easyJet-vluchten te maken met dezelfde voorvallen. Beide toestellen waren op weg naar de Canarische eilanden.

Het eerste incident deed zich voor in een Airbus A320, registratie G-EZOP, die 7:10 uur lokale tijd vertrok vanuit Manchester op weg naar Tenerife South. Acht passagiers stelden zich opstandig op. De easyJet-piloten meldden dat er een risico op agressie aan boord ontstond. Wat er precies gebeurde, is niet bekend. Maar er was reden genoeg voor een ongeplande landing in Lanzarote waar de politie het toestel opwachtte. De passagiers in kwestie werden in hechtenis genomen. Vervolgens vloog de machine alsnog in de richting van Tenerife South. Daarna stond de A320 circa tien uur aan de grond op het Canarische eiland. Dit had volgens La Provincia te maken met controles in het vliegtuig. Pas om 23:15 uur lokale tijd vertrok de machine voor de terugvlucht richting Manchester. Daar landde het vliegtuig rond het midden van de nacht.

Wegens opstandige passagiers maakte een A320 van easyJet een ongeplande landing in Lanzarote © Flightradar24.com

Tweede incident

Diezelfde dag werd een andere easyJet-vlucht geteisterd door opstandige passagiers. Net zoals de ochtendvlucht had die een Canarisch eiland als eindbestemming. De Airbus A320neo, registratie G-UZHU, verliet 14:15 uur Londen Luton en was op weg naar Fuerteventura. Onderweg zeiden de easyJet-piloten tegen de luchtverkeersleiding dat enkele passagiers problemen aan boord veroorzaakten. De machine landde uiteindelijk wel gewoon op haar eindbestemming. Ook nu wachtte politie het toestel op. Wat zich aan boord afgespeeld heeft en wat met de desbetreffende passagiers gebeurd is, is onbekend. De terugvlucht naar Londen Luton vertrok ’s avonds met iets meer dan een uur vertraging.