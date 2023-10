Air France-KLM neemt SAS over

Air France-KLM heeft samen met drie andere partijen de biedrace voor SAS gewonnen. De groep wordt daarmee voor bijna twintig procent eigenaar van de Scandinavische maatschappij.

Het consortium bestaat behalve uit Air France-KLM uit de investeerders Castlelake, Lind Invest en de Deense overheid. De drie laatstgenoemde partijen ontvangen elk respectievelijk 32 procent, 25,8 procent en 8,6 procent van de aandelen. Air France-KLM wordt de op twee na grootste aandeelhouder met 19,9 procent. De overige aandelen gaan naar diverse schuldeisers. Benjamin Smith, CEO van de Frans-Nederlandse groep, noemt de dag van bekendmaking een ‘belangrijke dag voor SAS en Air France-KLM.’

Als gevolg van de overname verlaat SAS na 26 jaar de Star Alliance en verhuist naar Skyteam, waarvan Air France en KLM ook lid zijn. ‘We zijn er trots op om een van de oprichters te zijn van de Star Alliance en op wat we allemaal met de alliantie hebben bereikt’, aldus Anko van der Werff, SAS-CEO. De maatschappij stapt nog niet direct over naar de nieuwe alliantie.

Problemen