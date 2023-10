Air Malta stopt in 2024 met vliegen

De Maltese regering heeft besloten in maart volgend jaar de stekker uit Air Malta trekken. De luchtvaartmaatschappij wordt vervangen door een nieuwe nationale airline.

In de nacht van 30 op 31 maart, met ingang van het zomerschema en de vijftigste verjaardag van de airline, draagt Air Malta het stokje over aan een nieuwe luchtvaartmaatschappij: Malta Airlines. Het is nog onduidelijk of Malta Airlines daadwerkelijk onder de nieuwe naam gaat vliegen. De regering zou van plan zijn de merkrechten van Air Malta over te kopen.

Het routenetwerk van Malta Airlines is al vastgesteld. De maatschappij blijft naar zeventien belangrijke bestemmingen vliegen, waaronder Amsterdam. Verder is het bedrijf van plan de volledige Air Malta-vloot over te nemen, ondanks dat de Europese Commissie voor een vlootreductie pleitte. Op den duur zullen de twee A320’s waar de airline nog over beschikt plaatsmaken voor extra A320neo’s.

Alitalia

Up in the Sky meldde eerder al dat de Maltese regering Air Malta wilde liquideren wegens financiële problemen. Dat besluit werd genomen nadat staatssteun van 290 miljoen euro aan de airline niet werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Volgens Brussel ontving Air Malta de afgelopen tien jaar al te veel financiële steun. Het huidige plan lijkt erg op de beëindiging van Alitalia. Die maatschappij werd door de Italiaanse regering opgeheven en vervolgens vervangen door ITA Airways. De nieuwe airline kan dan zonder schulden of staatssteun starten en heeft als doel tegen lagere kosten beter te presteren.