SAS-topman: ‘Er verandert nu nog niets’

Dinsdag werd bekend dat een consortium van Air France-KLM en drie andere partijen de Scandinavische maatschappij SAS overneemt. Topman Anko van der Werff noemt het een ‘spannende en transformatie stap’ die de airline een lange toekomst moet garanderen, zo schrijft hij in een brief aan klanten van het bedrijf.

Het consortium bestaat uit Air France-KLM, Castlelake, L.P., Lind Invest en de Deense overheid. Air France-KLM wordt met 19,9 procent de op twee na grootste aandeelhouder. De afgelopen jaren kampte SAS met de nodige financiële problemen. Een significante kapitaalinjectie was dan ook hoognodig om op termijn een faillissement te voorkomen. Vorig jaar gaf de Deense regering al aan bereid te zijn schulden van SAS af te schrijven en meer te investeren. In totaal investeren de vier partners nu ongeveer 1,1 miljard euro in de maatschappij.

Als gevolg van de overname zal SAS binnenkort afscheid nemen van Star Alliance, waarvan het een founding member was, en dat de maatschappij op termijn lid wordt van SkyTeam. Dat betekent dat er met name voor frequent flyers het nodige gaat veranderen, zeker ten aanzien van het loyaliteitsprogramma. In een brief aan zijn klanten benadrukt SAS-CEO Anko van der Werff dat er op dit moment nog niets verandert. ‘We moeten nog steeds goedkeuring van de regelgevende instanties verkrijgen en aan bepaalde voorwaarden voldoen om de investering te voltooien en van alliantie te veranderen. Totdat de transactie rond is blijven we onderdeel van Star Alliance’, aldus de Nederlandse topman.

Zolang SAS nog onderdeel is van de alliantie, waartoe grote maatschappijen als Lufthansa en United ook behoren, kunnen klanten net zoals voorheen de zogeheten EuroBonus-punten sparen en inzetten. Wat er na de alliantieswitch te gebeuren staat is nog niet bekend. Punten die bij Star Alliance-partners van de maatschappij zijn gespaard zijn in beginsel dan niet meer bij SAS inzetbaar. Ook moet nog duidelijk worden wat er met reeds gespaarde SAS-punten gebeurt. Zijn die alleen nog bij de Scandinavische maatschappij zelf in te zetten, of ook nog bij de tegen die tijd voormalige partners? Het zal ook nog even duren voordat duidelijk is hoe het zit met de inzetbaarheid van SAS-punten bij de toekomstige SkyTeam-partners.