Schiphol heeft mogelijke nieuwe CEO op het oog

Schiphol komt mogelijk op korte termijn met de voordracht van een nieuwe CEO. De toekomstige directeur moet interim-topman Ruud Sondag opvolgen.

Sondags termijn zou eigenlijk afgelopen maand al aflopen, maar in afwachting van het zoekproces naar een definitieve opvolger werd die met maximaal een halfjaar verlengd. In het radioprogramma Sven op 1 gaf de interim-topman dinsdag aan op 1 maart van het komende jaar ‘echt te stoppen’ en dat het selectieproces voor een opvolger bijna rond is. ‘Ik heb het gevoel dat dat een reële termijn is en dat er ook al iemand in de coulissen aan het komen is.’ In het interview gaf de CEO aan bekend te zijn met de mogelijke opvolger, maar verder wilde hij niets kwijt over de vraag om wie het zou gaan. ‘Maar het lijkt erop dat er een kandidaat voorgesteld gaat worden aan het ministerie van Financiën.’

Interim-CEO van @Schiphol Ruud Sondag zegt in maart écht te stoppen en opgevolgd te worden door iemand die al in beeld is. "Het lijkt erop dat er een kandidaat voorgesteld gaat worden aan het Ministerie van Financiën." #WNL @Financien pic.twitter.com/Ig1MguSMwz— Sven op 1 (@Sven_op_1) October 3, 2023

Voor kerosinetaks

In de uitzending werd naast de natuurvergunning die Schiphol onlangs wist te bemachtigen het recente voorstel van kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra om een wereldwijde kerosinetaks in te voeren besproken. Sondag gaf te kennen een groot voorstander van een dergelijke brandstofbelasting te zijn, mits die wel op een mondiale of desnoods Europese schaal wordt ingevoerd. Daarnaast zouden de opbrengsten van zo’n belasting volgens de Schiphol-topman wel weer moeten worden teruggestoken in de sector, bijvoorbeeld om het gebruik van duurzamere brandstoffen te vergroten.

Tegen transfertaks

Sondag toonde zich overigens geen voorstander van het plan, afkomstig van CDA-leider Henri Bontenbal, om een belasting voor transferpassagiers in te voeren. In de Tweede Kamer is er op dit moment nog altijd een – zij het een zeer krappe – meerderheid voor het plan te vinden, ondanks het feit dat de PVV haar steun onlangs introk. Bij KLM-topvrouw Marjan Rintel gingen kort nadat de motie werd aangenomen de alarmbellen af. De maatschappij zou als gevolg van een dergelijke taks tot wel 34 procent van haar transferpassagiers kwijtraken. Dat zou betekenen dat de de hele hub-positie van Schiphol in gevaar zou komen en dat Nederland een groot aantal directe verbindingen zal verliezen. Het kabinet toonde zich dan ook al tegenstander van het plan.

‘Ik kan me best voorstellen dat men hierover praat, en een manier wil vinden om – als dat de doelstelling is – CO2 te beïnvloeden’, aldus Sondag. Het CDA is echter van plan om de opbrengsten van zo’n transfertaks te gebruiken om de verlaging van de energiebelasting te dekken. ‘Dat is dus niet het goede motief wat mij betreft. Maar als het over het eerste motief gaat, om CO2-reductie te bereiken, dan begrijp ik dat je denkt aan dit soort oplossingen. Alleen die transfertaks is iets waarvan nou net bewezen is in allerlei studies dat dat voor transferpassagiers op Schiphol een heel erg ingewikkeld instrument is wat kan leiden tot afkalving van de volumes, waardoor je eigenlijk niks bereikt want dan gaan de transferpassagiers gewoon via Madrid, of via Parijs, of via Londen’, zegt de topman. ‘Dertig procent verdwijnende transferpassagiers brengt de hub in gevaar, en de hub is ons economisch motief om de schaal van luchtvaart te hebben die we hebben.’

Een mogelijke vliegbelasting voor langeafstandsvluchten ziet Sondag daarentegen wel zitten. ‘Dat zou ik eigenlijk wel beter begrijpen. Een transferbelasting moet je niet doen, daarmee bereik je niet het doel en uiteindelijk breng je daar zelfs de hub mee in gevaar, en dat vind ik onverstandig.’ Ook het eventuele zwaarder belasten van oudere, meer vervuilende vliegtuigen zou wat Sondag betreft een begrijpelijke maatregel kunnen zijn.

Het hele interview met Sondag is te terug te luisteren via NPO Radio 1.