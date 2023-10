KLM: ‘Goed dat Schiphol er werk van maakt’

Schiphol trekt drie miljard euro uit voor ‘achterstallig onderhoud’. Bij luchtvaartmaatschappijen zorgt dat voor gemengde reacties.

Het geld gaat onder meer naar een nieuwe bagagekelder, de renovatie van taxibanen en de C-pier, en de afbouw van de A-pier. Die laatste liep forse vertraging op. In november 2021 besloot Schiphol de samenwerking met de aannemerscombinatie van het Nederlandse Ballast Nedam en het Turkse bouwbedrijf TAV te ontbinden. Op dat moment bevond de bouw van de A-pier zich in een ver gevorderd stadium. Nauwelijks een jaar later sloot Schiphol een deal met BAM Bouw en Techniek om het restant af te maken. Behalve de afbouw van de A-pier liep meer onderhoud vertraging op. Dit staat niet los van het feit dat het vliegveld voor de komst van diverse prijsvechters te klein bleek. De luchthaven moest daarom noodoplossingen realiseren, waaronder een extra terminal en parkeergarage. Schiphol laat weten dat 180 projecten gedurende de coronacrisis, de jaren die aanvankelijk gebruikt zouden worden om achterstallig onderhoud uit te voeren, wel doorgang vonden.

Gemengde gevoelens

Luchtvaartmaatschappijen zetten hun vraagtekens bij het onderhoud. Zij moesten eerder opdraaien voor de coronaverliezen van Schiphol. Hoewel in eerste instantie gesproken werd over een verhoging van de havengelden van 42 procent, bleef het na consultatie bij een percentage van 37. Dat stuitte op felle weerstand, maar de rechter schaarde zich achter de werkwijze van Schiphol. Nu berekent de luchthaven deze drie miljard euro echter ook nog door. ‘Waar hebben we al die jaren voor betaald dan? En waar is dat geld gebleven als de looppaden het niet doen?’, vraagt Marnix Fruitema, voorzitter van branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen Barin, zich af bij De Telegraaf. KLM slaat een mildere toon aan en stelt weten dat ‘het goed is dat Schiphol werk maakt van het achterstallige onderhoud en de verbetering van de werkomstandigheden’. De maatschappij plaatst er wel een kanttekening bij door te benadrukken dat er scherp op de kosten moet worden gelet.