KLM wint duurzaamheidsprijs

Woensdag maakte Skyteam de winnaars van de Sustainable Flight Challenge bekend. Zowel KLM als KLM Cityhopper deden mee aan de proef en vielen in de prijzen.

KLM mocht de prijs voor ‘Best Adoption’ in ontvangst nemen. De maatschappij ontving de onderscheiding omdat zij het meeste indruk maakte op de juryleden van de challenge door de meest duurzame oplossingen te implementeren. Volgens het panel heeft KLM de oplossingen ook consequent gedeeld met andere Skyteam-leden zodat zij die ook kunnen toepassen.

KLM zette dit jaar onder andere twee ideeën uit de challenge van vorig jaar voort, waardoor de vluchten duurzamer konden worden uitgevoerd. Daarnaast gaf de airline aan nog twee andere innovaties te implementeren. Verder werkte de maatschappij samen met haar brandstofleverancier om Sustainable Aviation Fuel (SAF) te verbeteren. Tot slot koos KLM ervoor speciale maaltijden te serveren op vluchten, waardoor de impact op het milieu en de voedselketen wordt verminderd.

KLM Cityhopper

KLM Cityhopper nam ook een prijs in ontvangst, namelijk voor het beste afvalbeheer tijdens de vlucht. De maatschappij wist de hoeveelheid afval op een vlucht terug te brengen tot slechts twaalf kilogram. In totaal waren er toen 192 passagiers aan boord, wat neer komt op 62 gram afval per persoon. Doorgaans produceert een passagier gemiddeld 1,43 kilogram afval per vlucht.

Sustainable Flight Challenge

Aan de door Skyteam georganiseerde proef deden dit jaar in totaal 22 luchtvaartmaatschappijen mee. Het doel van de Sustainable Flight Challenge is het delen van duurzame oplossingen en ideeën om daar vervolgens van te leren. De maatschappij die na afloop van de test de meeste duurzame ideeën overneemt, maakt kans op een prijs. Verder zijn er 25 subcategorieën waar een prijs voor wordt uitgereikt.