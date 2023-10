Opnieuw bagageproblemen op grote luchthavens

Op de luchthavens van München en Zürich stapelen de koffers zich nog altijd op. Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de problemen.

Duizenden koffers strandden de afgelopen weken op München Airport. ‘Er heerst een complete chaos in de bagageafhandeling. Ik ben een frequent flyer en heb nog nooit zoiets meegemaakt’, aldus een getroffen reiziger. Op het vliegveld van Zürich is de situatie niet veel beter. Korte overstaptijden, vertragingen, capaciteitsbeperkingen in het luchtverkeer en personeelstekorten worden als oorzaken genoemd van de problemen op de beide luchthavens.

In de aankomsthal en aangrenzende gangen van Zürich Airport bevinden zich honderden bagagestukken. ‘Het aantal stuks bagage dat vanuit het buitenland naar Zürich wordt doorgestuurd varieert van dag tot dag’, aldus een woordvoerster van Swissport, de grootste grondafhandelaar op de Zwitserse luchthaven. Intussen worden de stapels kleiner, maar ‘er komt nog altijd nieuwe bagage bij uit het buitenland, waardoor nog enkele karren met koffers in de aankomsthal staan.’

Schiphol

Stinkende bagage omdat eten of natte kleding in koffers begon te beschimmelen. Passagiers die het heft in eigen handen namen om hun eigendom weer te vinden. Veel Europese luchthavens kregen daar vorig jaar mee te maken als gevolg van personeelstekorten en capaciteitsproblemen. Forse vertragingen, gestrande koffers en lange rijen voor de security waren de grootste boosdoeners op Schiphol. Icelandair kwam zelfs met een creatieve oplossing omdat de situatie zo slecht was. Dit jaar bleef de verwachte chaos gelukkig uit.