Voorbereidingen bij Ural Airlines voor vertrek A320

Ural Airlines wil haar gestrande Airbus A320 laten vertrekken vanaf een tarweveld. Daar zijn de nodige voorbereidingen voor nodig.

Ural Airlines laat in een verklaring, die in handen is van Simple Flying, weten dat de afgelopen tijd tests met de twee CFM56-motoren zijn uitgevoerd. Daaruit bleek dat geen renovatie nodig is. Daarnaast vult de maatschappij aan dat de machine klaar is tests met het landingsgestel uit te voeren. Het plan is de stoelen uit de A320 te verwijderen, zodat het vliegtuig bij take-off minder startgewicht heeft. De maatschappij liet al eerder weten dat zij het toestel vanaf het korenveld wil laten opstijgen zodra er voldoende vorst in de grond zit. Het is echter afwachten wanneer het zo ver is. Daarom treft Ural Airlines ook maatregelen om het toestel tijdelijk te kunnen parkeren op het tarweveld. Op video’s en afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat de motoren inmiddels afgedekt zijn. Daarnaast wordt een hek om het toestel geplaatst en zal de beveiliging de A320 bewaken. Perdu au milieu de la Sibérie, un Airbus A320 se prépare à redécoller après un atterrissage d'urgence dans un champ en septembre 2023. Ural Airlines examine attentivement les options pour remettre en vol cet avion. Cc Ural Airlines pic.twitter.com/x3z4sSwQ8m— France 3 Occitanie (@F3Occitanie) October 4, 2023 Ural Airlines confirms it will attempt to fly its Airbus A320 out of a field in Siberia it became stranded in following an emergency landing on Sept 12. The Russian carrier said in a statement it was considering “several options for taking off the aircraft from the field” pic.twitter.com/VuwU5OSCay— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) October 4, 2023

Ongeplande landing in tarweveld

Vorige maand was de machine voor een binnenlandse vlucht vertrokken vanuit Sochi op weg naar Omsk. Toen het vliegtuig haar eindbestemming naderde, deden zich problemen voor met een van de hydraulische systemen. De flaps werkten niet meer naar behoren waardoor de A320 moeilijker zou kunnen remmen. Na een rondje boven Omsk volgde het besluit daar niet te landen, vanwege de beperkte lengte van landingsbaan, namelijk 2.500 meter. De piloten wilden daarom een landing maken op een vliegveld met een langere baan. Ze vlogen door richting Novosibirsk, maar als gevolg van de falende flaps en een sterke tegenwind slaagden ze er niet in dat vliegveld niet bereiken. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt om te landen op een tarweveld. Via evacuatieglijbanen verlieten de reizigers de A320. Twee van hen raakten licht gewond.