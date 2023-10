Staat United’s megaorder voor een nieuwe trend?

In een reactie op de eerder geplaatste megaorder stelt United Airlines dat het inzetten van grotere vliegtuigen nog de enige manier is om te groeien. Dit vanwege toenemende beperkingen op Amerikaanse luchthavens en luchtruim. Gaan we op Schiphol dezelfde ontwikkeling zien?

De bestelling van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij bestaat uit zestig Airbus A321neo’s en vijftig Boeing 787-9’s. De Airbussen zijn tot dertig procent groter dan de Boeing 757’s die ze vervangen, en de 787’s bieden 129 meer zitplaatsen dan de door United gebruikte 767’s. Het doel is het gemiddelde aantal zitplaatsen per vertrek in Noord-Amerika tegen 2027 met meer dan veertig procent te verhogen ten opzichte van 2019.

‘Het land bouwt gewoon niet veel meer start- en landingsbanen en dat zal ons dwingen onze vliegtuigen op te waarderen om aan de groeiende vraag te voldoen’, aldus Andrew Nocella, United Chief Commercial Officer (CCO) bij Reuters. Zolang de infrastructuur niet groeit zal groei in de luchtvaart alleen mogelijk zijn wanneer de vliegtuigen groter worden.

Trend

Gelet op de cijfers kun je stellen dat het niet alleen United Airlines is dat inzet op groter materieel. Gegevens van de brancheorganisatie Airlines for America (A4A) tonen aan dat grotere vliegtuigen (>120 zitplaatsen) nu ongeveer 68 procent van de binnenlandse geplande vluchten in de VS uitmaken, vergeleken met 58 procent vóór de coronapandemie. Dit terwijl het aantal geplande vluchten met negen procent is afgenomen.

Door de lange levertijden van nieuwe toestellen zal deze trend al voor de pandemie zijn ingezet, maar zal de crisis er wel voor hebben gezorgd dat luchtvaartmaatschappijen opnieuw naar hun operating model zijn gaan kijken om de winstgevendheid te vergroten.

De vraag is nu of wij deze trend ook in Nederland gaan zien. Luchtvaartmaatschappijen opererend vanaf Schiphol zullen er niet aan ontkomen grotere vliegtuigen in te zetten om groei van het aantal vervoerde passagiers mogelijk te maken.

Bij KLM is duidelijk te zien dat er ingezet wordt op het beschikbaar stellen van meer stoelen per vertrekkende vlucht. De Embraers 195-E2 zijn een slag groter dan de oudere Embraers 195 en ook de recent bestelde Airbus A350 is significant groter dan de uitgaande A330. Ook de Airbus A320neo’s, die vanaf 2024 naar Schiphol komen, hebben ruimte voor zo’n veertig passagiers meer dan KLM’s grootste narrow body, de Boeing 737-900.

De nieuwe aanwinsten van KLM zijn vanwege ontwikkelingen in motortechnologie beduidend stiller dan de modellen die ze gaan vervangen. Ondanks het toegenomen formaat. Hierdoor lukt het luchtvaartmaatschappijen als United Airlines en KLM dus om in te spelen op, voor hen beperkende, omgevingsfactoren en tegelijkertijd groei mogelijk te blijven maken.

