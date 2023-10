Video: Gear up-landing voor FedEx 757

Een Boeing 757-200SFvan FedEx Express moest gisteren met het landingsgestel nog ingeklapt een noodlanding maken op Chattanooga Airport, Tennessee. Het vliegtuig was onder vluchtnummer 1376 onderweg naar Memphis, maar keerde kort na vertrek terug naar Chattanooga.

Na het opstijgen ondervond de bemanning problemen met de besturing en kreeg een waarschuwing voor een onveilig landingsgestel, waardoor ze een noodtoestand moesten afkondigen. De 757, registratie N977FD, cirkelde nog enkele malen boven de luchthaven voordat de landing werd ingezet. Dit gaf de hulpdiensten de tijd naar de landingsbaan te komen en direct assistentie te verlenen. Ongeveer een half uur na vertrek werd de landing ingezet. De vlucht van de FedEx Boeing 757-200. Bron: Flightradar24 ©