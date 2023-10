Waalre mordicus tegen proef Eindhoven Airport

Een petitie uit het Noord-Brabantse dorp Waalre tegen de proef met nieuwe opstijgroutes vanuit Eindhoven Airport, is al meer dan 1200 keer ondertekend. Ook in de lokale politiek weerklinkt het ongenoegen over de situatie rond de luchthaven.

Vanuit Eindhoven Airport is een proef opgezet om de overlast van opstijgende vliegtuigen boven Eersel te verminderen. Dit verplaatst het probleem echter naar dorpskernen ten zuiden en zuidoosten van Eindhoven. Het aantal klachten uit deze gemeenten steeg aanzienlijk in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit met name in Valkenswaard, waar het aantal meldingen van overlast zelfs drie keer zo hoog is als in het eerste kwartaal. Behalve Valkenswaard en Waalre worden onder meer ook Steensel, Riethoven, Dommelen en Heeze getroffen door de nieuwe routes. Momenteel wordt gewerkt aan een informatiebijeenkomst over de proef.

Maar de inwoners van Waalre zijn het zat. In september startten zij daarom een petitie die nu meer dan 1200 keer is ondertekend. De initiatiefnemers zullen de petitie aanbieden aan Eindhoven Airport. Het doel van de handtekeningenactie is de proef volledig ongedaan te maken.

Er staat ook een informatiebijeenkomst gepland, zoals aangekondigd tijdens de recente gemeenteraadsvergadering in Waalre door wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit Peet van de Loo. ‘Daar zal onder meer gesproken worden over de proef’, aldus de wethouder. Ze voegde er, in antwoord op een vraag van GroenLinks, aan toe dat de bijeenkomst vooral bedoeld is voor inwoners. De exacte locatie en datum van de bijeenkomst zijn op dit moment nog niet bekend.