Corendon 737 MAX 9 feestelijk vertrokken

De nieuwste Boeing 737 MAX 9 die Corendon Dutch Airlines onlangs op Schiphol verwelkomde, voerde vanochtend haar eerste commerciële vlucht uit.

Het cabinepersoneel, de passagiers en Atilay Uslu, CEO van de maatschappij, moesten vroeg uit de veren. 7:00 uur stond de vlucht naar Preveza, een stad aan de westkust van Griekenland, op het programma. Bij de gate vond een feestelijke viering plaats. Uiteindelijk steeg de 737 MAX 9, registratie PH-CDP, 7:30 uur op vanaf de Kaagbaan. Na een vlucht van minder dan drie uur landde het toestel op haar bestemming. De terugvlucht staat 11:00 uur Nederlandse tijd gepland waarna die 14:15 uur op Schiphol verwacht wordt. Het vliegtuig doet wekelijks meerdere bestemmingen in Griekenland, Spanje en Turkije aan.

De eerste Corendon 737 MAX 9 vertrok zaterdag voor haar eerste commerciële vlucht naar Preveza (Griekenland) © Flightradar24.com

Eerste landing in Nederland

Vorige week zaterdag maakte de 737 MAX 9 haar debuut in Nederland. Het toestel was afkomstig uit Seattle waar het afgelopen maanden meerdere testvluchten uitvoerde. Corendon is de eerste Europese maatschappij die dit type in haar vloot opneemt. ‘Met de komst van de nieuwe Boeing 737 MAX 9 markeren we weer een mijlpaal voor Corendon Dutch Airlines. Met dit nieuwe type vliegtuig bieden wij onze passagiers meer comfort en realiseren we tegelijkertijd minder impact op het milieu dan met onze oudere 737-800 toestellen. We kijken ernaar uit om onze reizigers aan boord van dit geavanceerde vliegtuig te verwelkomen’, aldus Uslu in een verklaring. Het toestel produceert 40 procent minder geluid, terwijl het brandstofverbruik 14 procent lager ligt.

Deal met ALC

De komst van het nieuwe vliegtuig maakt deel uit van de leaseovereenkomst die Corendon Airlines sloot met Air Lease Corporation (ALC). Corendon Dutch Airlines voegt hierdoor drie 737 MAX 9-toestellen toe aan haar vloot. Die moeten de huidige 737-800’s gaan vervangen. De Turkse tak verwelkomt zes 737 MAX 8-machines.