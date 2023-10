Skischoenverwarmer legt luchthaven plat

Op de luchthaven van Queenstown werd een bommelding gedaan. Het bleek echter te gaan om een skischoenverwarmer.

De melding kwam bij de beveiliging van het vliegveld vandaan. Toen de bagage door de X-ray gehaald werd, had het er alle schijn van dat er iets verdachts in zat. Werknemers van de security constateerden bedrading, een elektronisch systeem en compact materiaal. De beelden baarden hen zorgen waarna het besluit volgde bij de politie aan de bel te trekken. Die meende dat het mogelijk om een bom ging. Rond de klok van 8:30 uur lokale tijd werden de veiligheidsprotocollen in werking gezet en kwamen hulpdiensten op de luchthaven af. Reizigers werden geëvacueerd. Zij hadden geen toegang meer tot de vertrekhal en evenmin naar de parkeerplaatsen A en B. In het Queenstown Events Centre konden zij wel terecht. Een deel van hen vond onderdak bij accommodaties of keerde terug naar huis. Meanwhile in Queenstown….airport evacuated due to bomb threat….this world is messed up #queenstown pic.twitter.com/94ZvBKNcZ8— Pablo (@pabzm) July 24, 2016

Gevolgen vliegverkeer

Als gevolg van de protocollen liepen tientallen vluchten hinder op. Vliegtuigen die op weg waren naar Queenstown keerden om of weken uit naar onder meer Christchurch, de luchthaven die eerder deze maand geteisterd werd door annuleringen. 25 vluchten vonden in Queenstown echter geen doorgang. ‘We verontschuldigen ons bij onze passagiers voor de verstoring, vooral omdat dit aan het einde van de drukke schoolvakanties is gebeurd. Veiligheid is onze eerste prioriteit en we werken samen met autoriteiten’, aldus een woordvoerder van Air New Zealand bij RNZ. Flights diverting to Christchurch due to some tugger making a bomb threat to Queenstown Airport pic.twitter.com/AZjKrpYRpH— AvScanNZ 🇳🇿 (@NZ_Trav) October 5, 2023

Geen explosief

De explosieveneenheid van defensie deed onderzoek naar het verdachte item. Toen een van de experts arriveerde, bleek al snel dat het niet om een bom ging, maar om een skischoenverwarmer. De andere verdachte voorwerpen bleken een laptop en winterkleding te zijn. Na zes uur heropende de luchthaven, al kan het nog meerdere dagen duren voordat alle gedupeerde reizigers Queenstown verlaten.