Duidelijkheid over KLM-vlucht met 777

Voor vanavond gaat een KLM-vlucht met een Boeing 777-200 naar Tel Aviv (Israël) niet door. Door de oorlog op de bestemming is besloten die te annuleren.

De KL461 stond 21:25 uur op de planning. KLM zou op die route volgens Flightradar24 een 777 met registratie PH-BQE inzetten. Israël werd gisteren opgeschrikt door raketaanvallen vanuit de Gazastrook, het gebied waar spanningen vaker oplopen. De Palestijnse terreurorganisatie Hamas zou achter die aanvallen zitten. Als gevolg werden tientallen Israëliërs gedood, terwijl honderden gewond raakten. Daarnaast ontvoerden Hamas meerdere burgers en soldaten. Later zaterdag startte Israël als vergelding met het bombarderen van de Gazastrook. Ook daarbij zouden honderden mensen om het leven zijn gekomen.

Eerdere annuleringen

Al vroeg in de ochtend vonden de aanvallen plaats. Hierdoor besloten easyJet en Transavia hun vluchten vanuit Schiphol naar Tel Aviv reeds te annuleren. Die eerste stond 7:35 uur op de planning, terwijl die tweede 14:05 uur zou vertrekken. Vandaag zouden opnieuw vier vluchten vanuit de Nederlandse hoofdstad naar Tel Aviv uitgevoerd worden. Die van KLM en easyJet zijn geannuleerd. Volgens de website van Schiphol gaan de twee van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al Airlines wel door.

Vertrek KLM-vlucht onzeker

KLM wachtte de situatie na aanvang van de oorlog nog even af. Het doorgaan van de vlucht was ‘afhankelijk is van de ontwikkelingen daar’. ‘KLM gebruikt een speciaal veiligheidssysteem om te bepalen of een vlucht naar een bepaalde bestemming veilig kan worden uitgevoerd. Ook staan wij in direct contact met de Nederlandse en andere overheden’, lichtte een woordvoerder van KLM gisteren toe bij Algemeen Dagblad. Vanochtend werd, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies naar Israël aanpaste naar oranje, de knoop bij KLM doorgehakt.